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Хоккейный «Спартак» продлил контракт с тренером Алексеем Жамновым

Алексей Жамнов подписал контракт до конца сезона 2027/28
Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press
Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

«Спартак» продлил контракт с главным тренером Алексеем Жамновым. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 54-летним специалистом составил три года — до конца сезона 2027/28.

В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Спартак» второй раз подряд вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина. Кроме того, впервые в истории спартаковцы стали чемпионами дивизиона Боброва, а сам Жамнов установил новые рекорды клуба по победам и матчам во главе «Спартака» в КХЛ.

Жамнов работал в штабе «Спартака» в 2018–2019 годах, а в 2023-м возглавил клуб. «Спартак» в прошлом сезоне проиграл во втором раунде Кубка Гагарина, ведя в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3–1.

В 2021–2023 годах Жамнов был главным тренером сборной России, завоевал серебро на Олимпиаде в Пекине.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак Алексей Жамнов
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