Сломавший ногу Овечкину канадец подписал новый контракт на $21,25 млн
Канадский форвард Джек Макбейн подписал новый контракт с клубом НХЛ «Юта». Об этом сообщается на сайте команды.
Срок соглашения с 25-летним форвардом составил пять лет, сумма — $21,25 млн (в среднем $4,25 млн в год).
В прошлом сезоне силовой форвард провел 82 матча и набрал 27 (13+14) очков.
В ноябре в столкновении с Макбейном серьезную травму — перелом левой малоберцовой кости — получил российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который в итоге пропустил 16 матчей. Тем не менее 39-летний Овечкин успел побить снайперский рекорд НХЛ, который принадлежал Уэйнe Гретцки (894 шайбы).
Ранее Макбейн играл за «Аризону», всего на его счету 241 матчей в НХЛ и 82 (35+47) очка.
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