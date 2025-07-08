Сломавший ногу Овечкину канадец подписал новый контракт на $21,25 млн

Сломавший ногу Овечкину Макбейн подписал новый контракт с «Ютой» на $21,25 млн

Форвард Джек Макбейн подписал пятилетний контракт с «Ютой» со средней зарплатой $4,25 млн в год

Джек Макбейн (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Канадский форвард Джек Макбейн подписал новый контракт с клубом НХЛ «Юта». Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения с 25-летним форвардом составил пять лет, сумма — $21,25 млн (в среднем $4,25 млн в год).

В прошлом сезоне силовой форвард провел 82 матча и набрал 27 (13+14) очков.

В ноябре в столкновении с Макбейном серьезную травму — перелом левой малоберцовой кости — получил российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который в итоге пропустил 16 матчей. Тем не менее 39-летний Овечкин успел побить снайперский рекорд НХЛ, который принадлежал Уэйнe Гретцки (894 шайбы).

Ранее Макбейн играл за «Аризону», всего на его счету 241 матчей в НХЛ и 82 (35+47) очка.