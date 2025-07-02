На Уимблдоне установили рекорд по вылетам игроков топ-10 посева
На Уимблдоне 2025 года установили рекорд турниров «Большого шлема» по числу вылетов в первом круге среди теннисистов из топ-10 посева, об этом сообщает на своей странице в Х статистический портал Opta.
На старте Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах в сумме проиграли восемь спортсменов из топ-10 посева. Это стало рекордом Открытой эры (с 1968 года) на турнирах «Большого шлема».
Поражения игроков из топ-10 посева в первом круге:
- Даниил Медведев (Россия, 9) проиграл Бенжамену Бонзи (Франция);
- Александр Зверев (Германия, 3) уступил Артуру Риндеркнешу (Франция);
- Лоренцо Музетти (Италия, 7) проиграл Николозу Басилашвили (Грузия, Q);
- Хольгера Руне (Дания, 8) уступил Николасу Харри (Чили, Q);
- Кори Гауфф (США, 2) уступила Даяне Ястремской (Украина);
- Джессика Пегула (США, 3) проиграла Элизабетте Коччаретто (Италия);
- Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) уступила Катержине Синяковой (Чехия);
- Паула Бадоса (Испания, 9) уступила Кэти Бултер (Великобритания).
Нынешний сезон Уимблдона стал лишь третьим турниром «Большого шлема» с 2000 года, на котором более четырех спортсменов из топ-10 мирового рейтинга в мужском одиночном разряде вылетели в первом круге: ранее такое случалось на «Ролан Гаррос» в 2008-м и на Открытом чемпионате США в 2019 году.
Кроме того, всего в первом круге мужской сетки Уимблдона вылетело 13 сеяных игроков, что стало повторением рекорда среди турниров «Большого шлема». Ранее столько же сеяных вылетело на старте турнира на Australian Open-2004.
Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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