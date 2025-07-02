На Уимблдоне установили рекорд по вылетам игроков топ-10 посева

Впервые в истории 8 игроков из топ-10 посева вылетели на старте «Большого шлема»

На старте Уимблдона-2025 выбыли восемь спортсменов из топ-10 посева в мужском и женском одиночных разрядах

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

На Уимблдоне 2025 года установили рекорд турниров «Большого шлема» по числу вылетов в первом круге среди теннисистов из топ-10 посева, об этом сообщает на своей странице в Х статистический портал Opta.

На старте Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах в сумме проиграли восемь спортсменов из топ-10 посева. Это стало рекордом Открытой эры (с 1968 года) на турнирах «Большого шлема».

Поражения игроков из топ-10 посева в первом круге:

Даниил Медведев (Россия, 9) проиграл Бенжамену Бонзи (Франция);

Александр Зверев (Германия, 3) уступил Артуру Риндеркнешу (Франция);

Лоренцо Музетти (Италия, 7) проиграл Николозу Басилашвили (Грузия, Q);

Хольгера Руне (Дания, 8) уступил Николасу Харри (Чили, Q);

Кори Гауфф (США, 2) уступила Даяне Ястремской (Украина);

Джессика Пегула (США, 3) проиграла Элизабетте Коччаретто (Италия);

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) уступила Катержине Синяковой (Чехия);

Паула Бадоса (Испания, 9) уступила Кэти Бултер (Великобритания).

Нынешний сезон Уимблдона стал лишь третьим турниром «Большого шлема» с 2000 года, на котором более четырех спортсменов из топ-10 мирового рейтинга в мужском одиночном разряде вылетели в первом круге: ранее такое случалось на «Ролан Гаррос» в 2008-м и на Открытом чемпионате США в 2019 году.

Кроме того, всего в первом круге мужской сетки Уимблдона вылетело 13 сеяных игроков, что стало повторением рекорда среди турниров «Большого шлема». Ранее столько же сеяных вылетело на старте турнира на Australian Open-2004.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.