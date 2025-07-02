 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 2,8 x 3,4 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Челси 1 3,85 x 3,3 2 2,05 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,1 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Харрис Л 1 1,35 x 2 3,2 Теннис Уимблдон. Женщины Шнайдер Д Парри Д 1 1,33 x 2 3,33 Теннис Уимблдон. Женщины Крюгер Э Павлюченкова А 1 1,98 x 2 1,83 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 2,66 x 57 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

На Уимблдоне установили рекорд по вылетам игроков топ-10 посева

Впервые в истории 8 игроков из топ-10 посева вылетели на старте «Большого шлема»
На старте Уимблдона-2025 выбыли восемь спортсменов из топ-10 посева в мужском и женском одиночных разрядах
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

На Уимблдоне 2025 года установили рекорд турниров «Большого шлема» по числу вылетов в первом круге среди теннисистов из топ-10 посева, об этом сообщает на своей странице в Х статистический портал Opta.

На старте Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах в сумме проиграли восемь спортсменов из топ-10 посева. Это стало рекордом Открытой эры (с 1968 года) на турнирах «Большого шлема».

Поражения игроков из топ-10 посева в первом круге:

  • Даниил Медведев (Россия, 9) проиграл Бенжамену Бонзи (Франция);
  • Александр Зверев (Германия, 3) уступил Артуру Риндеркнешу (Франция);
  • Лоренцо Музетти (Италия, 7) проиграл Николозу Басилашвили (Грузия, Q);
  • Хольгера Руне (Дания, 8) уступил Николасу Харри (Чили, Q);
  • Кори Гауфф (США, 2) уступила Даяне Ястремской (Украина);
  • Джессика Пегула (США, 3) проиграла Элизабетте Коччаретто (Италия);
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) уступила Катержине Синяковой (Чехия);
  • Паула Бадоса (Испания, 9) уступила Кэти Бултер (Великобритания).

Нынешний сезон Уимблдона стал лишь третьим турниром «Большого шлема» с 2000 года, на котором более четырех спортсменов из топ-10 мирового рейтинга в мужском одиночном разряде вылетели в первом круге: ранее такое случалось на «Ролан Гаррос» в 2008-м и на Открытом чемпионате США в 2019 году.

Кроме того, всего в первом круге мужской сетки Уимблдона вылетело 13 сеяных игроков, что стало повторением рекорда среди турниров «Большого шлема». Ранее столько же сеяных вылетело на старте турнира на Australian Open-2004.

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
теннис Кори Гауфф Даяна Ястремская
Материалы по теме
Зверев четвертым из топ-10 проиграл в первом круге Уимблдона
Спорт
Мирра Андреева с победы стартовала на Уимблдоне
Спорт
Грузинский теннисист выбил седьмую ракетку мира с Уимблдона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
Россиянин подписал один из крупных контрактов в день открытия рынка в НХЛ Спорт, 10:36
ФНС подала иск о банкротстве владельца танкера «Волгонефть-212» Общество, 10:27
МИД предложил НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину Политика, 10:25
Глава Татарстана встретился с Эрдоганом в Турции Политика, 10:22
МИД оценил причины претензий Азербайджана к журналистам в Баку Политика, 10:18
Педагог и крестная мать Кремниевой долины: кто такая Эстер ВойжитскиПодписка на РБК, 10:11
На Камчатке произошло землетрясение Общество, 10:11
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ Политика, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Суд в Екатеринбурге арестовал шестого задержанного азербайджанца Политика, 10:01
ГЛОНАСС разработает стандарты кибербезопасности для дронов Технологии и медиа, 10:01
Россиянин первым в истории НБА будет выступать с буквой «ё» на форме Спорт, 10:00
Осужденного на шесть лет девелопера Худояна отпустили из СИЗО в отпуск Общество, 09:55
Зарубежным компаниям стало спокойнее в России, но они все еще готовы уйтиПодписка на РБК, 09:50