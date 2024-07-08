«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче Летнего кубка

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сербского клуба, который досрочно выиграл турнир

Фото: fc-zenit.ru

Выигравший все российские трофеи в прошлом сезоне «Зенит» уступил белградской «Црвене Звезде» на предсезонном товарищеском Летнем кубке в Санкт-Петербурге.

Матч завершился со счетом 1:2.

У петербургской команды на пятой минуте забил Клаудиньо, у сербской отличились Александр Катай (49) и Стефан Лекович (86).

В Летнем кубке также участвуют аргентинский «Тальерес» и «Сочи» — этих соперников команда Сергея Семака обыграла со счетом 1:0 и 5:2 соответственно.

Турнир досрочно выиграла «Црвена Звезда», которая ранее также победила «Сочи» (2:0).

«Зенит» 13 июля сыграет с «Краснодаром» за Суперкубок России, матч пройдет в Волгограде.