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«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче Летнего кубка

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче предсезонного Летнего кубка
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сербского клуба, который досрочно выиграл турнир
Фото: fc-zenit.ru
Фото: fc-zenit.ru

Выигравший все российские трофеи в прошлом сезоне «Зенит» уступил белградской «Црвене Звезде» на предсезонном товарищеском Летнем кубке в Санкт-Петербурге.

Матч завершился со счетом 1:2.

У петербургской команды на пятой минуте забил Клаудиньо, у сербской отличились Александр Катай (49) и Стефан Лекович (86).

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В Летнем кубке также участвуют аргентинский «Тальерес» и «Сочи» — этих соперников команда Сергея Семака обыграла со счетом 1:0 и 5:2 соответственно.

Турнир досрочно выиграла «Црвена Звезда», которая ранее также победила «Сочи» (2:0).

«Зенит» 13 июля сыграет с «Краснодаром» за Суперкубок России, матч пройдет в Волгограде.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Црвена звезда ФК Зенит
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