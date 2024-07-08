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Вратарь Свинов перешел из «Спартака» в вылетевшую из РПЛ «Балтику»

Вратарь Илья Свинов перешел из «Спартака» в вылетевшую из Первую лигу «Балтику»
Илья Свинов подписал с «Балтикой» контракт до лета 2026 года, при этом в «Спартаке» заявили, что сохранили за собой часть прав на игрока. В прошлом сезоне вратарь пропустил 10 голов в трех матчах
Илья Свинов
Илья Свинов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Вратарь Илья Свинов из «Спартака» перешел в калининградскую «Балтику», которая в новом сезоне будет выступать в Первой лиге. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

«Красно-белые» сохранили за собой часть прав на голкипера и имеют возможность в дальнейшем выкупить его.

Пресс-служба «Балтики» сообщила, что контракт с 23-летним вратарем рассчитан до лета 2026 года.

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Свинов стал игроком «Спартака» в 2021 году, в 2022-м играл в аренде в воронежском «Факеле», а прошлым летом вернулся в расположение московской команды и провел за сезон три матча, в которых пропустил десять голов.

«Балтика» в прошлом сезоне дошла до суперфинала Кубка России, но не смогла сохранить прописку в РПЛ.

В межсезонье команду покинул вратарь Евгений Латышонок, который перешел в петербургский «Зенит».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва ФК Балтика
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