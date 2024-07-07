Новичок «Зенита» заявил, что «Спартак» предлагал ему больше денег

Евгений Латышонок в июне перешел из «Балтики» в «Зенит». Он заявил, что до подписания контракта не знал, сколько точно будет зарабатывать, и для него была важнее возможность реализовать себя

Евгений Латышонок (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь Евгений Латышонок, в июне перешедший из «Балтики» в «Зенит», заявил «Чемпионату», что им также интересовались московские «Спартак» и «Динамо», но он захотел играть в Санкт-Петербурге.

Латышонок в прошлом сезоне дошел с «Балтикой» до суперфинала Кубка России, где его клуб уступил «Зениту». Калининградская команда не смогла сохранить прописку в РПЛ. После окончания сезона вратарь подписал контракт с петербуржцами по схеме «4+1».

«По «Динамо» я слышал, что меня рассматривали, но до конкретных разговоров не дошло. Со «Спартаком» общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас», — сказал Латышонок.

Футболист назвал ерундой информацию о том, что его условием для перехода в «Спартак» была гарантия борьбы за место в основе, а также признался, что до подписания контракта с «Зенитом» даже до конца не знал, какая у него будет зарплата.

«Я для себя быстро решил, что хочу в «Зенит». Подумал, что здесь смогу реализовать себя так, как мне этого хочется», — отметил 26-летний Латышонок.

«Зенит» в минувшем сезоне выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.