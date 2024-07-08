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Зверев проиграл Фрицу на Уимблдоне, ведя 2:0 по сетам

Зверев проиграл Фрицу в 1/8 финала Уимблдона, ведя 2:0 по сетам
Немецкий теннисист проиграл американцу Фрицу в пяти сетах и снова не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона. Следующим соперником Фрица будет итальянец Музетти
Александр Зверев
Александр Зверев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона, проиграв американцу Тейлору Фрицу в пятисетовом матче.

Зверев, выступающий за Германию, уступил Фрицу (12-й в рейтинге) со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 3:6.

Соперники провели на корте 3,5 часа. Счет личных встреч теннисистов стал 4–5 в пользу Зверева.

Звереву ни разу за карьеру не удалось пройти на Уимблдоне дальше четвертого раунда.

В этом сезоне Зверев выиграл «Мастерс» в Риме, дошел до финала «Ролан Гаррос» и полуфинала Australian Open.

У Фрица в этом сезоне два завоеванных трофея — в Делрей-Бич (США) и Истборне (Англия), также он дошел до финала турнира в Мюнхене.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы соперника
Спорт
Даниил Медведев и Григор Димитров (слева направо)

Фриц за выход в полуфинал сыграет с итальянцем Лоренцео Музетти (25-й).

Зверев — сын советских теннисистов Александра Зверева и Ирины Фатеевой.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Александр Зверев
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