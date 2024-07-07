Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы соперника
Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом Уимблдона после того, как его соперник болгарин Григор Димитров отказался от продолжения матча из-за травмы.
Матч был остановлен в первом сете при счете 5:3 в пользу Медведева. Димитров после подачи неудачно наступил на ногу и сразу отказался играть дальше.
В четвертьфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Россиянин выиграл у итальянца шесть матчей из 11, но пять последних встреч, в том числе в финале Australian Open, остались за Синнером.
В прошлом году Медведев дошел на Уимблдоне до полуфинала, где в трех сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.
Медведев — последний из россиян в одиночном разряде Уимблдона.
Турнир с призовым фондом £50 млн проходит на травяных кортах.