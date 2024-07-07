Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы Димитрова

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы соперника

Григор Димитров снялся в первом сете из-за травмы. За выход в полуфинал Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером, которому уступил в пяти последних матчах

Даниил Медведев и Григор Димитров (слева направо) (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом Уимблдона после того, как его соперник болгарин Григор Димитров отказался от продолжения матча из-за травмы.

Матч был остановлен в первом сете при счете 5:3 в пользу Медведева. Димитров после подачи неудачно наступил на ногу и сразу отказался играть дальше.

В четвертьфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Россиянин выиграл у итальянца шесть матчей из 11, но пять последних встреч, в том числе в финале Australian Open, остались за Синнером.

В прошлом году Медведев дошел на Уимблдоне до полуфинала, где в трех сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Медведев — последний из россиян в одиночном разряде Уимблдона.

Турнир с призовым фондом £50 млн проходит на травяных кортах.