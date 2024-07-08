В Афганистане отказались признавать женскую половину сборной на Олимпиаде

В спортивном управлении правительства Афганистана заявили, что женский спорт в стране запрещен, поэтому они признают только трех мужчин-спортсменов как представителей страны на Играх

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Власти Афганистана не признают трех спортсменок, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Париже, заявил AFP представитель спортивного управления правительства страны Аталь Машвани.

На Играх в Париже выступят шесть спортсменов из Афганистана — три женщины и три мужчины. Женщины будут соревноваться в легкой атлетике и велоспорте, мужчины — в дзюдо, легкой атлетике и плавании.

«Только три спортсмена представляют Афганистан, — сказал Машвани, имея в виду мужчин. — В настоящее время в Афганистане женский спорт запрещен. А если женщины не занимаются спортом, как они могут попасть в национальную сборную?»

Из шести спортсменов, заявленных на Игры, только дзюдоист тренируется в Афганистане.

В МОК заявили, что не консультировались с официальным Кабулом по поводу сборной и не пригласили их на Игры. МОК по вопросам участия спортсменов общается только с руководством Национального олимпийского комитета, которое находится в изгнании.

Афганские спортсмены будут выступать под черно-красно-зеленым флагом прежнего правительства, отмечает агентство.

У власти в Афганистане находится организация «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).