УЕФА показал обновленный мяч для полуфиналов и финала Евро-2024

В новых мячах белый фон заменили на серебристый, символизирующий металл, из которого изготовлен трофей, а также обновили визуальные элементы. На турнире осталось провести три матча

Фото: uefa.com

В полуфиналах и финале чемпионата Европы будут использованы обновленные мячи Fussballliebe Finale от adidas, сообщила пресс-служба УЕФА.

В мяче, название которого переводится как «любовь к футболу», обновили визуальные элементы (ассоциирующиеся со страной-хозяйкой узоры в форме черных «крыльев», подчеркнутые разноцветными краями, линиями и точками), а белый фон заменен на серебристый, который символизирует металл трофея, за который будут бороться команды.

При этом экипировщик гарантировал, что мяч будет виден на поле и не будет отражать свет.

Мяч оснащен технологией Connected Ball, которая передает точные данные о его нахождении в режиме реального времени. При изготовлении мяча также использованы технологии, повышающие его стабильность и улучшающие аэродинамику.

9 июля в полуфинале турнира сыграют Испания и Франция, а на следующий день Нидерланды встретятся с Англией.

Финал пройдет 14 июля в Берлине.