Регбиста выгнали из сборной Франции за бодание «первого встречного араба»

Регбиста Жамине выгнали из сборной Франции за обещание боднуть на улице араба

Мелвин Жамине, выступающий за сборную Франции с 2021 года, в соцсети пообещал ударить головой первого встречного араба на улице. Сборная при этом была в Аргентине. Игрока исключили из сборной, он принес извинения

Мелвин Жамине (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Французский регбист Мелвин Жамине был отстранен от национальной сборной за расистский комментарий в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность). Об этом пишет AFP.

В сторис, позднее удаленном, Жамине обещал «ударить головой первого араба, которого он встретит на улице».

При этом французская команда проводит тур в Южной Америке, в субботу она победила в Мендосе сборную Аргентины со счетом 28:13. Жамине вышел в том матче на замену.

Федерация регби Франции назвала слова Жамине неприемлемыми и начала внутреннее расследование, клуб «Тулон», за который выступает Жамине, также осудил высказывания игрока.

Сам регбист, отыгравший 20 матчей за национальную команду с 2021 года, принес извинения и заявил, что он против расизма.