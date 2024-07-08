Впервые в четвертьфинал турнира «Большого шлема» вышли три итальянца

Лоренцо Музетти обыграл Джованни Мпетши Перрикара и впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. Также до этой стадии турнира добрались итальянцы Джасмин Паолини и Янник Синнер — это первый такой случай за 56 лет

Лоренцо Музетти (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Впервые в Открытую эру тенниса (с 1968 года) сразу три итальянских игрока дошли до четвертьфинала в одиночном разряде на турнире «Большого шлема».

Это произошло на Уимблдоне, где ранее в четвертьфинал вышли первая ракетка мира Янник Синнер и занимающая седьмое место в рейтинге WTA Джасмин Паолини.

Третьим представителем Италии в четвертьфинале в понедельник стал Лоренцо Музетти (25-й), который обыграл лаки-лузера Джованни Мпетши Перрикара из Франции (58-й) со счетом 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

22-летний Музетти впервые вышел в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема».

Следующим соперником Музетти будет американец Тейлор Фриц (12-й) или представитель Германии Александр Зверев (4-й).

Музетти с Синнером на двоих 45 лет и 74 дня — это вторая самая молодая пара соотечественников, вышедших в четвертьфинал на Уимблдоне за 30 лет, после канадцев Дениса Шаповалова и Феликса Оже-Альяссима в 2021-м (43 года и 33 дня на двоих).