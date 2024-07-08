 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Впервые в четвертьфинал турнира «Большого шлема» вышли три итальянца

Музетти стал третьим представителем Италии в четвертьфинале Уимблдона-2024
Лоренцо Музетти обыграл Джованни Мпетши Перрикара и впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона. Также до этой стадии турнира добрались итальянцы Джасмин Паолини и Янник Синнер — это первый такой случай за 56 лет
Лоренцо Музетти
Лоренцо Музетти (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Впервые в Открытую эру тенниса (с 1968 года) сразу три итальянских игрока дошли до четвертьфинала в одиночном разряде на турнире «Большого шлема».

Это произошло на Уимблдоне, где ранее в четвертьфинал вышли первая ракетка мира Янник Синнер и занимающая седьмое место в рейтинге WTA Джасмин Паолини.

Третьим представителем Италии в четвертьфинале в понедельник стал Лоренцо Музетти (25-й), который обыграл лаки-лузера Джованни Мпетши Перрикара из Франции (58-й) со счетом 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.

22-летний Музетти впервые вышел в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема».

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы соперника
Спорт
Даниил Медведев и Григор Димитров (слева направо)

Следующим соперником Музетти будет американец Тейлор Фриц (12-й) или представитель Германии Александр Зверев (4-й).

Музетти с Синнером на двоих 45 лет и 74 дня — это вторая самая молодая пара соотечественников, вышедших в четвертьфинал на Уимблдоне за 30 лет, после канадцев Дениса Шаповалова и Феликса Оже-Альяссима в 2021-м (43 года и 33 дня на двоих).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Янник Синнер Джасмин Паолини
Материалы по теме
Паолини вышла в четвертьфинал Уимблдона после травмы американки
Спорт
Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона, где может сыграть с Медведевым
Спорт
Первая ракетка мира сенсационно проиграла уроженке Москвы на Уимблдоне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане Политика, 17:19
Число погибших при обстреле окрестностей Белгорода увеличилось до двух Политика, 17:12
Байден написал конгрессменам-демократам письмо с отказом выйти из гонки Политика, 17:11
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 17:06
Путин уволил двух помощников Шойгу Политика, 17:05
В третьем регионе призвали ограничить ношение никабов Общество, 17:00
В Подмосковье пройдет знаковая выставка частной застройки Отрасли, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Моди на русском написал о планах Индии на укрепление связи с Россией Политика, 16:53
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам Экономика, 16:47
Акции «ЭЛ5-Энерго» выросли на возможном объединении с «ВДК-Энерго» Инвестиции, 16:46
На «Иннопроме» обсудили опыт технологической независимости предприятий Отрасли, 16:45
Калинская последней из россиянок вылетела с Уимблдона Спорт, 16:43
Совет Безопасности ООН: постоянные члены, право вето, голосование База знаний, 16:35
Новый министр в Британии обвинил не заработавших £130 млрд консерваторов Политика, 16:35