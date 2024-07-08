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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Тренер сборной России оценила возможности гимнастки из США «без таблеток»

Тренер сборной России Валентина Родионенко: Симона Байлз без таблеток — никто
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала Симону Байлз, заявив, что будет болеть за китайскую гимнастику
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Валентина Родионенко  (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила об отсутствии смысла болеть на Играх в Париже за четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз. По ее мнению, американка способна показывать результат только при употреблении специальных препаратов, передает слова российского тренера «Спорт-Экспресс».

«На Играх будем болеть за китайскую гимнастику. У них всегда есть класс, показывают сложные программы и привносят новые элементы. Болеть за Байлз бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии у нее это не прошло, то во Франции будет «зеленая улица». Нас особо удивлять-то нечем», — пояснила Родионенко.

Симона Байлз четыре раза побеждала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на тех же Играх она взяла бронзу. Также она является многократной чемпионкой мира в различных дисциплинах.

В 2016 году хакерская группа Fancy Bears опубликовала взломанные данные Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым в допинг-тестах Байлз, взятых во время Игр 2016 года, был обнаружен психостимулятор метилфенидат. Позже американская гимнастка заявила, что не нарушала антидопингового кодекса и принимала препарат с разрешения врача, так как страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

На Олимпиаде в Токио в августе 2021 года Байлз снялась по ходу командного турнира, отказалась от участия в индивидуальном многоборье, а также в соревнованиях в трех отдельных видах: опорном прыжке, упражнениях на разновысоких брусьях и вольных упражнениях. Спортсменка позже уточнила, что причиной стали не травмы, а психологическая проблема.

В марте 2024 года стало известно, что вся сборная России по спортивной гимнастике не собирается участвовать на Олимпиаде в Париже. Валентина Родионенко заявила, что выступление спортсменов в нейтральном статусе на Играх стало бы «настоящим предательством».

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
спортивная гимнастика Олимпиада-2024
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