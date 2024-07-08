Тренер сборной России оценила возможности гимнастки из США «без таблеток»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала Симону Байлз, заявив, что будет болеть за китайскую гимнастику

Валентина Родионенко (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила об отсутствии смысла болеть на Играх в Париже за четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз. По ее мнению, американка способна показывать результат только при употреблении специальных препаратов, передает слова российского тренера «Спорт-Экспресс».

«На Играх будем болеть за китайскую гимнастику. У них всегда есть класс, показывают сложные программы и привносят новые элементы. Болеть за Байлз бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии у нее это не прошло, то во Франции будет «зеленая улица». Нас особо удивлять-то нечем», — пояснила Родионенко.

Симона Байлз четыре раза побеждала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на тех же Играх она взяла бронзу. Также она является многократной чемпионкой мира в различных дисциплинах.

В 2016 году хакерская группа Fancy Bears опубликовала взломанные данные Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым в допинг-тестах Байлз, взятых во время Игр 2016 года, был обнаружен психостимулятор метилфенидат. Позже американская гимнастка заявила, что не нарушала антидопингового кодекса и принимала препарат с разрешения врача, так как страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

На Олимпиаде в Токио в августе 2021 года Байлз снялась по ходу командного турнира, отказалась от участия в индивидуальном многоборье, а также в соревнованиях в трех отдельных видах: опорном прыжке, упражнениях на разновысоких брусьях и вольных упражнениях. Спортсменка позже уточнила, что причиной стали не травмы, а психологическая проблема.

В марте 2024 года стало известно, что вся сборная России по спортивной гимнастике не собирается участвовать на Олимпиаде в Париже. Валентина Родионенко заявила, что выступление спортсменов в нейтральном статусе на Играх стало бы «настоящим предательством».