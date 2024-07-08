В Италии назвали главного претендента на роль судьи финала Евро-2024

Даниэле Орсато является наиболее предпочтительным кандидатом на финал Евро, который пройдет 14 июля в Берлине. Конкуренцию ему может составить только поляк Шимон Марциняк

Даниэле Орсато (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Итальянец Даниэле Орсато, который собирается завершить карьеру после Евро, является главным претендентом на роль судьи финального матча турнира, пишет La Gazetta dello Sport.

Орсато работал на финале Лиги чемпионов 2020 года, судил матч открытия и полуфинал чемпионата мира в Катаре.

На текущем Евро 48-летний итальянец уже отсудил четыре матча, в том числе четвертьфинал Англия — Швейцария (1:1, 5:3 пен.), после которого к нему не было претензий.

В пользу Орсато также может сыграть вылет сборной Италии в 1/8 финала и проигрыш Турции, которую возглавляет его соотечественник Винценцо Монтелла, в четвертьфинале с Нидерландами (1:2).

Главным соперником Орсато за финал является поляк Шимон Марциняк, который работал на финале ЧМ-2022 и финале Лиги чемпионов в 2023-м. Перед решающим матчем Лиги чемпионов Марциняк оказался в центре скандала из-за посещения мероприятия, организованного польским ультраправым движением. Позднее судья извинился и УЕФА не стал его отстранять.

Daily Mail отмечает, что финал Евро не доверят англичанину Энтони Тейлору, который в четвертьфинале Германия — Испания (1:2 доп. вр.) не поставил пенальти в ворота испанцев после попадания мяча в руку Марку Кукурелье.

Петицию с требованием переигровки матча подписали уже более 380 тыс. болельщиков сборной Германии. Шансы Тейлора на финал также снизил выход англичан в полуфинал.