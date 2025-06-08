Алькарас отыгрался с 0:2 у Синнера в финале «Ролан Гаррос»
Действующий чемпион «Ролан Гаррос», вторая ракетка мира Карлос Алькарас смог перевести финальный матч с итальянцем Янником Синнером в пятую партию.
Испанец проиграл первые два сета со счетом 4:6, 6:7 (4:7), но выиграл следующие две партии — 6:4, 7:6 (7:3). В четвертой партии Алькарас отыграл три матчбола.
Теннисисты провели на корте уже больше четырех часов.
Алькарас ни разу не выигрывал матч на турнирах «Большого шлема», если уступил в первых двух сетах, но при этом только один раз из 13 потерпел поражение в пятых партиях.
Алькарас за карьеру выиграл у Синнера семь матчей из 11, последний из них был в финале турнира «Мастерс» в Риме. При этом в финале турнира «Большого шлема» они встретились впервые.
Для первой ракетки мира Синнера это третий турнир в сезоне и третий финал — в январе он победил на Australian Open.
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