Алькарас перевел финал «Ролан Гаррос» с Синнером в пятый сет

Алькарас отыгрался с 0:2 у Синнера в финале «Ролан Гаррос»

Алькарас и Синнер впервые играют друг с другом в финале турнира «Большого шлема». Испанец еще ни разу не выигрывал матч на «мэйджоре», если уступал после двух партий

Карлос Алькарас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Действующий чемпион «Ролан Гаррос», вторая ракетка мира Карлос Алькарас смог перевести финальный матч с итальянцем Янником Синнером в пятую партию.

Испанец проиграл первые два сета со счетом 4:6, 6:7 (4:7), но выиграл следующие две партии — 6:4, 7:6 (7:3). В четвертой партии Алькарас отыграл три матчбола.

Теннисисты провели на корте уже больше четырех часов.

Алькарас ни разу не выигрывал матч на турнирах «Большого шлема», если уступил в первых двух сетах, но при этом только один раз из 13 потерпел поражение в пятых партиях.

Алькарас за карьеру выиграл у Синнера семь матчей из 11, последний из них был в финале турнира «Мастерс» в Риме. При этом в финале турнира «Большого шлема» они встретились впервые.

Для первой ракетки мира Синнера это третий турнир в сезоне и третий финал — в январе он победил на Australian Open.