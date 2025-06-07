Бывший тренер «Зенита» Манчини назвал ошибкой свой уход из сборной Италии

Роберто Манчини заявил, что жалеет о своем решении уйти из национальной команды в 2023 году ради сборной Саудовской Аравии

Роберто Манчини (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что ему не следовало уходить из национальной команды в 2023 году.

«Если бы я мог вернуться в прошлое, то не стал бы уходить из сборной. Я жалею об этом. Были недоразумения, если бы я больше общался с президентом [Федерации футбола Италии], то все бы двигалось вперед. Это была моя ошибка», — цитирует Манчини Sportmediaset.

Манчини в 2021 году выиграл со сборной Италии чемпионат Европы, но не смог пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В августе 2023 года он подал в отставку и возглавил сборную Саудовской Аравии.

На новом месте итальянец проработал до октября 2024-го, с ним саудовская сборная выиграла только семь матчей из 18.

На клубном уровне Манчини работал в петербургском «Зените», итальянских «Фиорентине», «Лацио», «Интере», английском «Манчестер Сити», турецком «Галатасарае». «Зенит» итальянец возглавлял на протяжении одного сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице по итогам сезона 2017/18.