Бывший тренер «Зенита» Манчини назвал ошибкой свой уход из сборной Италии
Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что ему не следовало уходить из национальной команды в 2023 году.
«Если бы я мог вернуться в прошлое, то не стал бы уходить из сборной. Я жалею об этом. Были недоразумения, если бы я больше общался с президентом [Федерации футбола Италии], то все бы двигалось вперед. Это была моя ошибка», — цитирует Манчини Sportmediaset.
Манчини в 2021 году выиграл со сборной Италии чемпионат Европы, но не смог пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре. В августе 2023 года он подал в отставку и возглавил сборную Саудовской Аравии.
На новом месте итальянец проработал до октября 2024-го, с ним саудовская сборная выиграла только семь матчей из 18.
На клубном уровне Манчини работал в петербургском «Зените», итальянских «Фиорентине», «Лацио», «Интере», английском «Манчестер Сити», турецком «Галатасарае». «Зенит» итальянец возглавлял на протяжении одного сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице по итогам сезона 2017/18.
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