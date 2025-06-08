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Спорт ,  
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Неймар заболел коронавирусом

«Сантос»: Неймар пропускает тренировки из-за коронавируса
У форварда 5 июня выявили симптомы вирусной инфекции, он лечится дома, сообщили в клубе. У Неймара в июне истекает контракт с «Сантосом», последний матч перед перерывом на клубный ЧМ он пропустит из-за дисквалификации
Неймар
Неймар (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бразильский нападающий Неймар 5 июня заболел коронавирусом, из-за чего пропускает тренировки с «Сантосом». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу клуба.

Футболист проходит амбулаторное симптоматическое лечение, уточнили в команде.

Контракт Неймара с «Сантосом» истекает 30 июня. Нападающий пропустит следующий матч клуба с «Форталезой» 13 июня из-за дисквалификации, заработанной 1 июня в игре с «Ботафого», где он забил рукой.

Дальнейшие матчи в чемпионате «Сантос» проведет уже после клубного чемпионата мира и, вероятно, без Неймара. Форварду предлагали поучаствовать в клубном чемпионате мира в составе «Флуминенсе» на правах аренды, но он отказался.

Неймар вернулся в «Сантос», воспитанником которого является, в конце января. Всего сыграл в 12 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Неймар Сантос
спортсмен, футболист
5 февраля 1992 года
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