Гол Модрича помог сборной Хорватии обыграть Португалию

Встреча завершилась со счетом 2:1. Криштиану Роналду остался в запасе

Лука Модрич (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Футболисты сборной Хорватии обыграли в гостях команду Португалии со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча состоялась в Оэйраше.

В составе победителей голы забили 38-летний Лука Модрич (восьмая минута, с пенальти) и Анте Будимир (56). У проигравших отличился Диогу Жота (48).

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду остался в этом матче на скамейке запасных.

Команды готовятся к предстоящему Евро-2024 в Германии, который стартует 14 июня.

Хорваты сыграют в группе В вместе с командами Испании, Италии и Албании. Португальцы попали в группу F с Турцией, Грузией и Чехией.