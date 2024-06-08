Гол Модрича помог сборной Хорватии обыграть Португалию
Футболисты сборной Хорватии обыграли в гостях команду Португалии со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча состоялась в Оэйраше.
В составе победителей голы забили 38-летний Лука Модрич (восьмая минута, с пенальти) и Анте Будимир (56). У проигравших отличился Диогу Жота (48).
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду остался в этом матче на скамейке запасных.
Команды готовятся к предстоящему Евро-2024 в Германии, который стартует 14 июня.
Хорваты сыграют в группе В вместе с командами Испании, Италии и Албании. Португальцы попали в группу F с Турцией, Грузией и Чехией.
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