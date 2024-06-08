Участник Матча звезд НБА отобрался на Олимпиаду в пляжном волейболе
Бывший игрок НБА Чейз Бадингер отобрался на Олимпийские игры 2024 года в Париже в пляжном волейболе. Об этом сообщает CNN.
36-летний спортсмен получил место в сборной США со своим партнером Майлзом Эвансом. Об этом стало известно после того, как другая пара, Тео Бруннер и Тревор Крэбб, не смогла набрать достаточно квалификационных очков.
Бадингер впервые выступит на Олимпийских играх.
Бадингер станет первым спортсменом, сыгравшим в НБА и принявшим участие в Олимпийских играх в пляжном волейболе. Он также единственный спортсмен, сделавший карьеру в обоих видах спорта.
В 2009 году Бадингер был выбран под 44-м номером на драфте НБА «Детройт Пистонс». Всего он провел в лиге семь сезонов и сыграл более 400 матчей за «Хьюстон Рокетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Индиана Пэйсерс» и «Финикс Санз».
В 2012 году Бадингер поучаствовал в Матче звезд НБА — в конкурсе по броскам сверху один из данков ему даже помог выполнить рэпер Пи Дидди, но в конечном счете победу одержал Джереми Эванс.
После одного сезона в испанской «Басконии» (2016/17) Бадингер решил завязать с баскетболом и перешел в пляжный волейбол.
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