 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Участник Матча звезд НБА отобрался на Олимпиаду в пляжном волейболе

Участник Матча звезд НБА Бадингер отобрался на Олимпиаду в пляжном волейболе
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Американец Чейз Бадингер провел в НБА семь сезонов и более 400 матчей. В пляжном волейболе он выступает с 2017 года и теперь впервые сыграет на Олимпийских играх
Чейз Бадингер
Чейз Бадингер (Фото: Quinn Harris / Getty Images)

Бывший игрок НБА Чейз Бадингер отобрался на Олимпийские игры 2024 года в Париже в пляжном волейболе. Об этом сообщает CNN.

36-летний спортсмен получил место в сборной США со своим партнером Майлзом Эвансом. Об этом стало известно после того, как другая пара, Тео Бруннер и Тревор Крэбб, не смогла набрать достаточно квалификационных очков.

Бадингер впервые выступит на Олимпийских играх.

Олимпийские кольца установили на Эйфелевой башне
Спорт
Фото:Aurelien Meunier / Getty Images

Бадингер станет первым спортсменом, сыгравшим в НБА и принявшим участие в Олимпийских играх в пляжном волейболе. Он также единственный спортсмен, сделавший карьеру в обоих видах спорта.

В 2009 году Бадингер был выбран под 44-м номером на драфте НБА «Детройт Пистонс». Всего он провел в лиге семь сезонов и сыграл более 400 матчей за «Хьюстон Рокетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Индиана Пэйсерс» и «Финикс Санз».

В 2012 году Бадингер поучаствовал в Матче звезд НБА — в конкурсе по броскам сверху один из данков ему даже помог выполнить рэпер Пи Дидди, но в конечном счете победу одержал Джереми Эванс.

После одного сезона в испанской «Басконии» (2016/17) Бадингер решил завязать с баскетболом и перешел в пляжный волейбол.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 пляжный волейбол НБА
Материалы по теме
В Париже заметили рекламу Олимпиады с Исинбаевой и флагом России
Спорт
«Матч ТВ» направил предложение по покупке прав на трансляцию Олимпиады
Спорт
Кто из россиян выступит на Олимпиаде 2024 года в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Мобилизованного из Сызрани обвинили в дезертирстве из-за отпуска Политика, 21:14
Освобожденный из плена ХАМАС петербуржец встретился с Нетаньяху Политика, 21:05
Тарасова назвала плакат с Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта Спорт, 20:56
В Башкирии торнадо снесло железобетонные столбы Общество, 20:46
Прокуратура начала проверку после наезда Maserati на остановку с детьми Общество, 20:37
Фонд благосостояния Норвегии проголосует против выплаты Маску в $56 млрд Бизнес, 20:25
Захарова призвала Запад компенсировать Африке годы эксплуатации Политика, 20:19
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Замглавы Тюменской области арестовали по обвинению в получении взятки Политика, 20:10
Участник Матча звезд НБА отобрался на Олимпиаду в пляжном волейболе Спорт, 20:05
На ПМЭФ-2024 оценили состояние рынка медиастриминга в России РБК Отрасли, 20:01
Arab News сообщила о похищении 50 йеменцев хуситами Политика, 19:57
Центр Энергодара попал под обстрел Политика, 19:46
Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ не откажется от Сафонова после скандала Спорт, 19:46
На бывшего мэра Купянска совершили покушение в Белгородской области Политика, 19:40