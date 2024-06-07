Олимпийские кольца установили на Эйфелевой башне за 50 дней до старта Игр

Конструкцию весом 30 т установили на южной стороне башни за 50 дней до старта Олимпиады

Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Пять олимпийских колец установили на Эйфелевой башне в Париже за 50 дней до старта Олимпийских игр 2024 года, сообщает The Associated Press.

Конструкция весом 30 т, изготовленная из переработанной стали, смонтирована на южной стороне башни и обращена к реке Сене. Диаметр каждого из колец — 9 м.

RMC Sport отмечает, что эта конструкция превосходит по размеру аналогичные олимпийские кольца, которые были установлены на Тауэре в 2012 году в Лондоне, но меньше сооруженной на барже в Одайбе в 2020 году в Токио.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.