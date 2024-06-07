Олимпийские кольца установили на Эйфелевой башне
Пять олимпийских колец установили на Эйфелевой башне в Париже за 50 дней до старта Олимпийских игр 2024 года, сообщает The Associated Press.
Конструкция весом 30 т, изготовленная из переработанной стали, смонтирована на южной стороне башни и обращена к реке Сене. Диаметр каждого из колец — 9 м.
RMC Sport отмечает, что эта конструкция превосходит по размеру аналогичные олимпийские кольца, которые были установлены на Тауэре в 2012 году в Лондоне, но меньше сооруженной на барже в Одайбе в 2020 году в Токио.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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