Тарпищев предрек Медведеву и Рублеву успешное выступление на Олимпиаде
Даниил Медведев и Андрей Рублев смогут успешно выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, если не будет проблем со здоровьем. Такое мнение «РИА Новости» высказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
На прошлой Олимпиаде в Токио в одиночном разряде Медведев дошел до 1/4 финала, Рублев проиграл в первом матче.
«Если Медведев и Рублев от болячек избавятся, то сыграют лучше, [чем в Токио]. И легче будет играть еще и благодаря тому, что есть ограничение на число игроков от страны, не надо будет обыгрывать по 20 испанцев», — сказал Тарпищев.
Тарпищев также отметил, что российские теннисисты в целом хуже играют на грунте. Именно покрытие будет на олимпийских кортах.
Большинство участников Олимпиады в Париже в одиночном разряде определится на основании рейтинга ATP и WTA 10 июня. При этом каждую страну могут представлять не более четырех спортсменов в каждом разряде. По рейтингу путевки на Игры должны получить Медведев, Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
Окончательное решение о допуске российских спортсменов примет Международный олимпийский комитет (МОК) после проверки специальной комиссии на соответствие критериям нейтрального статуса.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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