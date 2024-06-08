Карякин предложил задуматься об альтернативе FIDE после отстранения ФШР

Накануне комиссия FIDE по этике приняла решение об исключении Федерации шахмат России из членов FIDE сроком на два года. Российский гроссмейстер заявил, что FIDE окончательно дискредитировала свой лозунг «Мы — одна семья»

Сергей Карякин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Сергей Карякин предложил задуматься о создании альтернативной Международной шахматной федерации (FIDE) организации, после того как комиссия FIDE по этике отстранила Федерацию шахмат России (ФШР). Карякин сделал соответствующий пост в своем телеграм-канале.

Накануне комиссия FIDE постановила, что ФШР нарушила этический и дисциплинарный кодексы FIDE. ФШР была временно отстранена от членства в FIDE сроком на два года. Российская сторона будет оспаривать это решение.

«Уже несколько лет я пытаюсь донести до общественности мысль, что пора задуматься о создании альтернативной FIDE международной шахматной организации с флагами и гимнами всех стран-участниц, в основе которой будут равные возможности для всех шахматистов и чемпионы будут определяться только по спортивному принципу, а не в результате подковерных игр чиновников, ведь свой лозунг Gens una sumus («Мы — одна семья») FIDE уже окончательно дискредитировала», — написал Карякин.

Жалобу в комиссию FIDE подала Федерация шахмат Украины. В обвинении было три пункта. Первый касался связей с лицами, находящимися под международными санкциями, второй — проведения различных шахматных турниров в Крыму и на новых территориях, третий — несоблюдения политического нейтралитета.

Председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона считает решение комиссии несправедливым и намерена отстаивать свои интересы.

Карякин еще в марте 2022 года объявил, что решил создать альтернативу FIDE. Правда, уже спустя несколько месяцев сказал, что одних его усилий для создания новой организации недостаточно. По словам гроссмейстера, намерение создать альтернативу FIDE он высказал «в порыве обиды» после дисквалификации.