Мбаппе и Гризманн вошли в состав сборной Франции на Евро-2024

Французы, одни из фаворитов предстоящего чемпионата Европы, сыграют в группе D вместе с командами Польши, Нидерландов и Австрии

Килиан Мбаппе (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом на пресс-конференции огласил состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года.

В список из 25 футболистов вошли:

вратари — Майк Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ланс»), Альфонс Ареола («Вест Хэм», Англия);

защитники — Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал», Испания), Бенжамен Павар («Интер», Италия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жонатан Клосс («Марсель»), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария», Германия);

полузащитники — Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга (оба — «Реал»), Варрен Заир-Эмри (ПСЖ), Юссуф Фофана («Монако») Н’Голо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия);

нападающие — Килиан Мбаппе, Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — ПСЖ), Кингсли Коман («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»), Оливье Жиру («Лос-Анджелес», MLS).

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Французы сыграют в группе D вместе с командами Польши, Нидерландов и Австрии.