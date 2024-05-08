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Кучерова номинировали на второй приз самому ценному игроку сезона НХЛ

Кучерова номинировали на приз самому ценному игроку НХЛ по версии хоккеистов
На «Тед Линдсей Эворд», который вручается по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ, также претендуют Натан Маккиннон из «Колорадо» и Остон Мэттьюс из «Торонто»
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters)

НХЛ на своем сайте объявила трех претендентов на «Тед Линдсей Эворд» — приз, вручаемый лучшему игроку регулярного чемпионата по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов лиги).

В тройку попал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который выигрывал эту награду в 2019-м.

В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка в 81 игре. Это его лучший результат в карьере и рекорд в истории «Тампы». Кроме того, Кучеров и Коннор Макдэвид стали первыми игроками, сделавшими 100 передач за сезон после Уэйна Гретцки, на счету которого было 122 ассиста в сезоне 1990/91.

Кучерова номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Спорт
Никита Кучеров

На «Тед Линдсей Эворд» также претендуют форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Маккиннон в списке лучших бомбардиров сезона стал вторым (140 очков; 51+89), Мэттьюс был лучшим снайпером (69 шайб).

Ранее Кучерова и Маккиннона номинировали на «Харт Мемориал Трофи» — приз, вручаемый лучшему хоккеисту регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне «Тед Линдсей Эворд» выиграл Макдэвид, четвертый раз в своей карьере.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Никита Кучеров Натан Маккинон Остон Мэттьюс
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