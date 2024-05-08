Кучерова номинировали на второй приз самому ценному игроку сезона НХЛ
НХЛ на своем сайте объявила трех претендентов на «Тед Линдсей Эворд» — приз, вручаемый лучшему игроку регулярного чемпионата по итогам голосования среди членов НХЛПА (профсоюза хоккеистов лиги).
В тройку попал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который выигрывал эту награду в 2019-м.
В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка в 81 игре. Это его лучший результат в карьере и рекорд в истории «Тампы». Кроме того, Кучеров и Коннор Макдэвид стали первыми игроками, сделавшими 100 передач за сезон после Уэйна Гретцки, на счету которого было 122 ассиста в сезоне 1990/91.
На «Тед Линдсей Эворд» также претендуют форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.
Маккиннон в списке лучших бомбардиров сезона стал вторым (140 очков; 51+89), Мэттьюс был лучшим снайпером (69 шайб).
Ранее Кучерова и Маккиннона номинировали на «Харт Мемориал Трофи» — приз, вручаемый лучшему хоккеисту регулярного чемпионата.
В прошлом сезоне «Тед Линдсей Эворд» выиграл Макдэвид, четвертый раз в своей карьере.
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