Кучерова номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
НХЛ на своем сайте объявила трех претендентов на «Харт Мемориал Трофи» — приз, вручаемый лучшему хоккеисту регулярного чемпионата.
В тройку попал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который выигрывал эту награду в 2019-м.
В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка в 81 игре. Это его лучший результат в карьере и рекорд в истории «Тампы». Кроме того, Кучеров и Коннор Макдэвид стали первыми игроками, сделавшими 100 передач за сезон после Уэйна Гретцки, на счету которого было 122 ассиста в сезоне 1990/91.
На «Харт Трофи» также претендуют форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
Маккиннон в списке лучших бомбардиров сезона стал вторым (140 очков; 51+89), Макдэвид — третьим (132; 32+100).
В прошлом сезоне «Харт Трофи» выиграл Макдэвид, третий раз в своей карьере.
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