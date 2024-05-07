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Кучерова номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Кучеров вошел в тройку номинантов на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Российский форвард «Тампы» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. На приз также претендуют Натан Маккиннон из «Колорадо» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона»
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters)

НХЛ на своем сайте объявила трех претендентов на «Харт Мемориал Трофи» — приз, вручаемый лучшему хоккеисту регулярного чемпионата.

В тройку попал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который выигрывал эту награду в 2019-м.

В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка в 81 игре. Это его лучший результат в карьере и рекорд в истории «Тампы». Кроме того, Кучеров и Коннор Макдэвид стали первыми игроками, сделавшими 100 передач за сезон после Уэйна Гретцки, на счету которого было 122 ассиста в сезоне 1990/91.

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Никита Кучеров

На «Харт Трофи» также претендуют форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Маккиннон в списке лучших бомбардиров сезона стал вторым (140 очков; 51+89), Макдэвид — третьим (132; 32+100).

В прошлом сезоне «Харт Трофи» выиграл Макдэвид, третий раз в своей карьере.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Никита Кучеров Натан Маккинон Коннор Макдэвид

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принять участие

12+

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