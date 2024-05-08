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Казахстанский клуб КХЛ назначил нового главного тренера

Дэвид Немировски возглавил клуб КХЛ «Барыс»
Новым тренером «Барыса» стал Дэвид Немировски, который ранее работал в КХЛ с нижегородским «Торпедо» и «Сибирью»
Дэвид Немировски
Дэвид Немировски (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Дэвид Немировски возглавил «Барыс». Об этом сообщается на сайте казахстанского клуба КХЛ.

Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на один сезон.

«Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре Немировски. Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, еще будучи игроком, он провел сезон в «Барысе». Теперь же мы увидим его в другом качестве», — сказал генеральный менеджер клуба Олег Болякин.

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Немировски работает в КХЛ с 2015 года. Он был спортивным директором в «Адмирале», затем на протяжении четырех сезонов возглавлял нижегородское «Торпедо», при нем команда трижды играла в плей-офф. В минувшем сезоне специалист работал в качестве главного тренера новосибирской «Сибири».

По итогам регулярного чемпионата прошедшего сезона «Барыс» занял последнее, 12-е, место в Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Барыс Дэвид Немировски
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