Hardcore подал заявление в СК на экс-бойца промоушена Абдурахманова

Российский промоушен хочет добиться возбуждения уголовного дела по статье о возбуждении ненависти за то, что Абдурахманов процитировал слова «Песни воинов Хаджи-Давуда»

Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Тимура Абдурахманова

Промоушен Hardcore обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении бойца Тимура Абдурахманова по ст. 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом РБК сообщили в организации.

Абдурахманов, который был полтора года назад пожизненно дисквалифицирован Hardcore, опубликовал сторис в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), где процитировал слова «Песни воинов Хаджи-Давуда», содержащей радикальные высказывания.

Хаджи-Давуд — лезгинский князь и полководец, живший на рубеже XVII—XVIII веков.

«Ксенофобским и националистическим высказываниям не место ни внутри октагона, ни вне его», — заявили в Hardcore.

Сам Абдурахманов накануне призвал не вестись на «провокации некоторых людей». «Россия — это моя страна, и все мы вместе сила! Я никогда не делю нации и не буду делить! Турки мои братья! Есть у меня очень близкие русские друзья братья! Просто не делайте из мухи слона», — написал он у себя в Instagram.

Hardcore назвал пороком индустрии то, что другие промоушены подписывают подобных Абдурахманову бойцов. «Другие лиги с удовольствием, хайпа ради, на волне антагонизма и противоречий подписывают тех, кто запятнал себя радикальными заявлениями, употреблением наркотических веществ, массовыми драками и другими аморальными действиями, забывая, что тем самым намекают на безнаказанность подобного поведения», — добавили в Hardcore.

Абдурахманов в декабре 2022 года был пожизненно дисквалифицирован Hardcore за нанесение тяжелых травм вне ринга двум участникам промоушена: Гере Мохамеду Моктару и Джавиду Рзаеву. Кроме того, в марте 2023-го суд признал Абдурахманова виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и вынес обвинительный приговор — два года шесть месяцев ограничения свободы.

В Hardcore заявили, что приговор был расценен промоушеном как неоправданно мягкий и в данный момент обжалован. «Мы будем добиваться его ужесточения и замены ограничения свободы на ее лишение. Так лига относилась и будет относиться к каждому, кто забыл нормы морали и считает себя выше законов государства и индустрии», — сообщили в Hardcore.

Абдурахманов в январе 2023 года стал бойцом промоушена LEKI FC.