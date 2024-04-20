Российский промоушен пожизненно отстранил пнувшего ринг-герл бойца ММА

Али Хейбати во время поединка против Аркадия Осипяна ударил ногой ринг-герл, выносившую таблички с номерами раундов. После бой в зале произошла массовая драка, участников которой Hardcore пообещал дисквалифицировать

Али Хейбати (Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) бойца)

Российский промоушен Hardcore пожизненно дисквалифицировал иранского бойца ММА Али Хейбати, после того как тот пнул ногой ринг-герл во время поединка. Об этом сообщается в телеграм-канале Hardcore.

Инцидент произошел во время боя против Аркадия Осипяна, в котором Хейбати уступил техническим нокаутом во втором раунде. Иранец пнул ногой девушку, выносившую таблички с номерами раундов.

После боя Хейбати извинился за свое поведение. Изначально Hardcore сообщил, что боец будет оштрафован на свой гонорар, а вся сумма будет передана ринг-герл по имени Мария.

После поединка в зале началась массовая драка, когда туда ворвались несколько человек и, в частности, напали на Осипяна.

В итоге было принято решение о дисквалификации Хейбати. «Учитывая всю серьезность нарушений, а также принимая во внимание уже отсмотренные видеофрагменты и изученную лигой информацию, было принято решение: пожизненно отстранить Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore», — говорится в сообщении.

Кроме того, Hardcore пожизненно отстранил бойца ММА Наби Набиева «за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена лиги Осипяна».

В организации добавили, что дисквалифицируют всех участников той массовой драки.