Российский промоушен пожизненно отстранил пнувшего ринг-герл бойца ММА
Российский промоушен Hardcore пожизненно дисквалифицировал иранского бойца ММА Али Хейбати, после того как тот пнул ногой ринг-герл во время поединка. Об этом сообщается в телеграм-канале Hardcore.
Инцидент произошел во время боя против Аркадия Осипяна, в котором Хейбати уступил техническим нокаутом во втором раунде. Иранец пнул ногой девушку, выносившую таблички с номерами раундов.
После боя Хейбати извинился за свое поведение. Изначально Hardcore сообщил, что боец будет оштрафован на свой гонорар, а вся сумма будет передана ринг-герл по имени Мария.
После поединка в зале началась массовая драка, когда туда ворвались несколько человек и, в частности, напали на Осипяна.
В итоге было принято решение о дисквалификации Хейбати. «Учитывая всю серьезность нарушений, а также принимая во внимание уже отсмотренные видеофрагменты и изученную лигой информацию, было принято решение: пожизненно отстранить Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore», — говорится в сообщении.
Кроме того, Hardcore пожизненно отстранил бойца ММА Наби Набиева «за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена лиги Осипяна».
В организации добавили, что дисквалифицируют всех участников той массовой драки.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники