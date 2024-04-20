 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский промоушен пожизненно отстранил пнувшего ринг-герл бойца ММА

Hardcore пожизненно отстранил пнувшего ринг-герл бойца ММА Али Хейбати
Али Хейбати во время поединка против Аркадия Осипяна ударил ногой ринг-герл, выносившую таблички с номерами раундов. После бой в зале произошла массовая драка, участников которой Hardcore пообещал дисквалифицировать
Али Хейбати
Али Хейбати (Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) бойца)

Российский промоушен Hardcore пожизненно дисквалифицировал иранского бойца ММА Али Хейбати, после того как тот пнул ногой ринг-герл во время поединка. Об этом сообщается в телеграм-канале Hardcore.

Инцидент произошел во время боя против Аркадия Осипяна, в котором Хейбати уступил техническим нокаутом во втором раунде. Иранец пнул ногой девушку, выносившую таблички с номерами раундов.

После боя Хейбати извинился за свое поведение. Изначально Hardcore сообщил, что боец будет оштрафован на свой гонорар, а вся сумма будет передана ринг-герл по имени Мария.

После поединка в зале началась массовая драка, когда туда ворвались несколько человек и, в частности, напали на Осипяна.

В итоге было принято решение о дисквалификации Хейбати. «Учитывая всю серьезность нарушений, а также принимая во внимание уже отсмотренные видеофрагменты и изученную лигой информацию, было принято решение: пожизненно отстранить Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore», — говорится в сообщении.

Кроме того, Hardcore пожизненно отстранил бойца ММА Наби Набиева «за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена лиги Осипяна».

В организации добавили, что дисквалифицируют всех участников той массовой драки.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) дисквалификация
Материалы по теме
Подростки подрались на турнире по ММА в Северной Осетии
Спорт
В Кирове 18-летний боец ММА умер во время спарринга
Спорт
Бойца ММА перевели из реанимации, куда он попал перед поединком
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
СК возбудил уголовное дело об убийстве предпринимателя в Балашихе Общество, 11:48
Российская бегунья сменила спортивное гражданство на армянское Спорт, 11:47
Есть проблемы: почему растет спрос на услуги логопедов РБК Франшизы, 11:43
Володин предложил не скандалить из-за Центра философа Ильина в РГГУ Политика, 11:21
Ферстаппен побил рекорд Хэмилтона и Феттеля в «Формуле-1» Спорт, 11:20
В центре Балашихи киллер застрелил бизнесмена Общество, 11:02
Российский боец Корешков уступил соотечественнику в главном бою PFL 3 Спорт, 10:57
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В Запорожье объект инфраструктуры получил повреждения при взрыве Политика, 10:49
Китай проведет крупнейшую реорганизацию армии за десятилетие Политика, 10:40
Российский промоушен пожизненно отстранил пнувшего ринг-герл бойца ММА Спорт, 10:36
В Винницкой области неизвестные ночью расстреляли полицейских Общество, 10:29
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1» Спорт, 10:10
Экономисты предрекли «нефтяной шок» при войне Израиля и Ирана Экономика, 10:08
В Центральной России из-за магнитной бури произошло северное сияние Общество, 10:07