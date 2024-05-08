Тина Канделаки: никаким министром спорта я не буду, перестаньте нести чушь

Канделаки заявила, что не будет новым министром спорта России

Телеведущая и директор телеканала ТНТ назвала чушью и вбросами сообщения различных телеграм-каналов, что она может возглавить Минспорт

Тина Канделаки (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российская телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила в своем телеграм-канале, что не будет новым министром спорта страны.

«Уважаемые админы телеграм-каналов, которые делают вбросы от своих «источников», перестаньте нести чушь. Никаким министром спорта я не буду. Говорю это и вам, и вашим подписчикам, и вашим «источникам». Давайте заканчивать накручивать себе просмотры за мой счет», — написала Канделаки.

РБК накануне сообщал, что на пост министра спорта обсуждается несколько кандидатур, действующий исполняющий обязанности главы ведомства Олег Матыцин может покинуть свой пост.

Телеграм-канал BRIEF писал, что Канделаки является одним из кандидатов на пост главы Минспорта.

Канделаки была генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» с июля 2015 по сентябрь 2021 года. Матыцин возглавляет Минспорт с января 2020-го.