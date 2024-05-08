Клуб КХЛ «Торпедо» продлил контракт с сыном главного тренера Ларионова

Форвард Игорь Ларионов-младший подписал новое соглашение сроком на один год

Игорь Ларионов-младший (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Нижегородский клуб КХЛ «Торпедо» заключил контракт с Игорем Ларионовым-младшим, сыном главного тренера команды Игоря Ларионова. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

25-летний форвард подписал контракт сроком на один год.

За два минувших сезона Ларионов провел за «Торпедо» 89 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 38 результативных передач.

Ларионов-младший начинал карьеру в североамериканских юниорских лигах. В 2019 году он перешел в систему петербургского СКА, где надолго не задержался. В сезоне 2020/21 Ларионов провел пять матчей в составе китайского «Куньлуня», в которых отметился двумя результативными передачами. После этого он выступал в Швеции, а в «Торпедо» перешел после прихода отца.

Ларионова-старшего назначили главным тренером «Торпедо» в мае 2022 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, трехкратным обладателем Кубка Стэнли.