 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб КХЛ «Торпедо» продлил контракт с сыном главного тренера Ларионова

Клуб КХЛ «Торпедо» продлил контракт с сыном главного тренера Игоря Ларионова
Форвард Игорь Ларионов-младший подписал новое соглашение сроком на один год
Игорь Ларионов-младший
Игорь Ларионов-младший (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Нижегородский клуб КХЛ «Торпедо» заключил контракт с Игорем Ларионовым-младшим, сыном главного тренера команды Игоря Ларионова. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

25-летний форвард подписал контракт сроком на один год.

За два минувших сезона Ларионов провел за «Торпедо» 89 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 38 результативных передач.

Ларионов заявил об избавлении «Торпедо» от «токсичных людей»
Спорт
Игорь Ларионов

Ларионов-младший начинал карьеру в североамериканских юниорских лигах. В 2019 году он перешел в систему петербургского СКА, где надолго не задержался. В сезоне 2020/21 Ларионов провел пять матчей в составе китайского «Куньлуня», в которых отметился двумя результативными передачами. После этого он выступал в Швеции, а в «Торпедо» перешел после прихода отца.

Ларионова-старшего назначили главным тренером «Торпедо» в мае 2022 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Торпедо Нижний Новгород Игорь Ларионов
Материалы по теме
СКА выбил клуб Ларионова в первом раунде плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Игнашевич получил условную дисквалификацию за слова о позорном судействе Спорт, 15:42
Доля Лондона на европейском рынке IPO упала до минимума за десятилетия Инвестиции, 15:37
Порноактриса Дэниелc рассказала в суде о свиданиях и сексе с Трампом Общество, 15:35
Задержали бойца ММА Никархо, который въехал в разводной мост в Петербурге Спорт, 15:34
Локальный минимум и перспективы биткоина. Прогноз Standard Chartered Крипто, 15:31
Мосгорсуд оставил под арестом замминистра Тимура Иванова Политика, 15:31
Изабель Юппер назначили президентом жюри Венецианского кинофестиваля Life, 15:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В мобильном приложении ВТБ произошел сбой Финансы, 15:27
«Факел» оштрафовали за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» Спорт, 15:27
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник Политика, 15:22
Великобритания вышлет российского военного атташе Политика, 15:19
В Красноярске огонь с травы перекинулся на два частных жилых дома Общество, 15:17
Прокуратура предложила закрыть второе налоговое дело Шакиры Общество, 15:14
Работает на всю воронку продаж: неочевидные выгоды ПромоСтраниц Яндекса Pro, 15:07