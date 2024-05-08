Клуб КХЛ «Торпедо» продлил контракт с сыном главного тренера Ларионова
Нижегородский клуб КХЛ «Торпедо» заключил контракт с Игорем Ларионовым-младшим, сыном главного тренера команды Игоря Ларионова. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
25-летний форвард подписал контракт сроком на один год.
За два минувших сезона Ларионов провел за «Торпедо» 89 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 38 результативных передач.
Ларионов-младший начинал карьеру в североамериканских юниорских лигах. В 2019 году он перешел в систему петербургского СКА, где надолго не задержался. В сезоне 2020/21 Ларионов провел пять матчей в составе китайского «Куньлуня», в которых отметился двумя результативными передачами. После этого он выступал в Швеции, а в «Торпедо» перешел после прихода отца.
Ларионова-старшего назначили главным тренером «Торпедо» в мае 2022 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
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