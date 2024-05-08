Кипчоге рассказал об онлайн-травле после гибели его соперника

Двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге заявил, что подвергся онлайн-травле после гибели в ДТП мирового рекордсмена в марафоне Келвина Киптума. По словам Кипчоге, дело доходило даже до угроз смерти ему и его семье

Элиуд Кипчоге (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион в марафонском беге кениец Элиуд Кипчоге подвергся онлайн-травле после гибели соотечественника Келвина Киптума. Об этом 39-летний легкоатлет рассказал Би-би-си.

В феврале Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет. Некоторые пользователи в соцсетях начали предполагать, что Кипчоге был участником заговора с целью убийства бегуна, ведь Киптум побил его мировой рекорд.

«Я был шокирован тем, что люди в социальных сетях писали: «Элиуд причастен к смерти этого мальчика». Это была худшая новость в моей жизни. Я получил много угроз: о том, что сожгут мой тренировочный лагерь, мой дом, мою семью. Этого не произошло, но таков сейчас мир», — сказал Кипчоге.

Кипчоге утверждает, что он «потерял около 90%» своих друзей после этого случая. «Мне было очень больно узнать, что плохие слова в мой адрес исходят даже от моих людей, моих товарищей по тренировкам», — отметил спортсмен.

Кипчоге рассказал, что дистанцировался от социальных сетей, хотя онлайн-абьюз и сказался на его результатах. Так, в марте кениец занял 10-е место на Токийском марафоне, что стало его худшим финишем на этих соревнованиях с момента дебюта в 2013 году. «Когда я был в Токио, я не спал три дня», — рассказал Кипчоге.

Тем не менее Кипчоге попал в состав сборной Кении на Олимпийские игры в Париже, где попытается стать первым в истории бегуном, которому удалось выиграть три подряд золота в марафоне.