 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кипчоге рассказал об онлайн-травле после гибели его соперника

Олимпийский чемпион Кипчоге рассказал об онлайн-травле после гибели Киптума
Двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге заявил, что подвергся онлайн-травле после гибели в ДТП мирового рекордсмена в марафоне Келвина Киптума. По словам Кипчоге, дело доходило даже до угроз смерти ему и его семье
Элиуд Кипчоге
Элиуд Кипчоге (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион в марафонском беге кениец Элиуд Кипчоге подвергся онлайн-травле после гибели соотечественника Келвина Киптума. Об этом 39-летний легкоатлет рассказал Би-би-си.

В феврале Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет. Некоторые пользователи в соцсетях начали предполагать, что Кипчоге был участником заговора с целью убийства бегуна, ведь Киптум побил его мировой рекорд.

«Я был шокирован тем, что люди в социальных сетях писали: «Элиуд причастен к смерти этого мальчика». Это была худшая новость в моей жизни. Я получил много угроз: о том, что сожгут мой тренировочный лагерь, мой дом, мою семью. Этого не произошло, но таков сейчас мир», — сказал Кипчоге.

«Один из лучших». Рекордсмен мира в марафоне погиб в ДТП в 24 года
Спорт
Келвин Киптум

Кипчоге утверждает, что он «потерял около 90%» своих друзей после этого случая. «Мне было очень больно узнать, что плохие слова в мой адрес исходят даже от моих людей, моих товарищей по тренировкам», — отметил спортсмен.

Кипчоге рассказал, что дистанцировался от социальных сетей, хотя онлайн-абьюз и сказался на его результатах. Так, в марте кениец занял 10-е место на Токийском марафоне, что стало его худшим финишем на этих соревнованиях с момента дебюта в 2013 году. «Когда я был в Токио, я не спал три дня», — рассказал Кипчоге.

Тем не менее Кипчоге попал в состав сборной Кении на Олимпийские игры в Париже, где попытается стать первым в истории бегуном, которому удалось выиграть три подряд золота в марафоне.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Кения Элиуд Кипчоге травля
Материалы по теме
Кенийский бегун на длинные дистанции Келвин Киптум погиб в ДТП
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
«Дом.РФ» распределил между банками дополнительные ₽200 млрд по IT-ипотеке Недвижимость, 13:59
Бадоса после разрыва с Циципасом сравнила их пару с историей Шараповой Спорт, 13:57
Апелляцию на арест замминистра обороны суд рассмотрит в закрытом режиме Политика, 13:56
В НАТО подтвердили даты проведения саммита в Вашингтоне Политика, 13:51
Минобороны назвало последствия удара по объектам энергетики и ВПК Украины Политика, 13:51
Минобороны сообщило о занятии двух сел в Харьковской области и ДНР Политика, 13:46
Путин предложил создать механизмы контроля за рынком компьютерных игр Общество, 13:44
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Малайзии заявили о планах продвигать «дипломатию орангутангов» Политика, 13:37
Капитан «Факела» объяснил кричалку «Зенит» — позор российского футбола» Спорт, 13:34
Материалы, реакторы, мегасайенс: будущее атомной отрасли России Отрасли, 13:33
В грузовике в Подмосковье нашли почти 3 тыс. пакетов с гашишем Общество, 13:30
Захарова назвала спекуляциями обвинения России в кибератаках Политика, 13:25
Кипчоге рассказал об онлайн-травле после гибели его соперника Спорт, 13:24
США ужесточат правила изучения бактерий и вирусов Общество, 13:22