Обладатель Кубка Гагарина в составе СКА подписал контракт с «Трактором»

Форвард Александр Кадейкин, который покинул СКА, продолжит карьеру в челябинском клубе

Александр Кадейкин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Александр Кадейкин подписал контракт с «Трактором». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба КХЛ.

Соглашение 30-летнего форварда будет действовать до конца сезона 2025/26.

Прошлый сезон Кадейкин провел в петербургском СКА, где в 54 матчах набрал 17 (3+14) очков.

Кадейкин — обладатель Кубка Гагарина (2015) в составе СКА.

«С подписанием Александра Кадейкина мы еще серьезнее усиливаем ключевую ось центральных нападающих команды. Габаритный и умный форвард больше десяти лет провел в КХЛ, где заработал репутацию хоккеиста, способного уверенно действовать во всех трех зонах, вести игру в роли лидера и давать результат на «точке», — сказал генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков.

Накануне «Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА Андреем Светлаковым.

«Трактор» в прошлом сезоне стал шестым в Восточной конференции, а в плей-офф дошел до 1/4 финала, где уступил московскому «Динамо».