Российский хоккеист единолично возглавил гонку снайперов в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в шестом матче плей-офф НХЛ подряд и помог своей команде обыграть «Даллас» в стартовой встрече 1/4 финала

Валерий Ничушкин (слева) (Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters)

«Колорадо Эвеланш» в гостях в овертайме со счетом 4:3 обыграл «Даллас Старз» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Валерий Ничушкин (26), Кейл Макар (30), Натан Маккиннон (41) и Майлз Вуд (72). У проигравших отличились Райан Сутер (8-я минута), Уайатт Джонстон (11) и Джейми Бенн (17).

На счету Ничушкина также голевая передача. Всего у россиянина уже 9 (8+1) очков в нынешнем плей-офф, он вышел на единоличное первое место в списке лучших снайперов, обойдя Зака Хаймана из «Эдмонтон Ойлерз» (7 шайб).

Кроме того, Ничушкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ с голевой серией в шести первых матчах плей-офф. Подобное в 2006 году удавалось Мартину Гавлату, рекорд принадлежит Пэту Лафонтейну — семь игр на старте плей-офф в 1992 году.

Вторая игра серии пройдет в Далласе в ночь на 10 мая.