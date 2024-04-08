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РФС отстранил пятерых футболистов и судью из-за многочисленных ставок

РФС: причиной отстранения пятерых игроков «Кванта» и судьи стали ставки
В марте РФС впервые отстранил от футбола сразу пятерых игроков одной команды и арбитра. В комитете по этике заявили, что дело в ставках — у одного из игроков оборот ставок составил 7 млн руб., у судьи — 5 млн руб.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пятеро футболистов обнинского «Кванта», играющего во Второй лиге, были отстранены из-за ставок в букмекерских конторах. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

РФС 20 марта объявил об отстранении от футбола на разные сроки пяти игроков: Марата Волкова, Никиты Баранова (оба — на полгода и еще 30 месяцев условно), Артема Махоту (на год), Магомеда Исаева (5 лет и еще 5 лет условно) и Армена Авагяна (на 10 лет). Также на 10 лет был отстранен арбитр Вячеслав Булай.

Стукалов отметил, что комитет впервые отстранил сразу пятерых игроков одной команды, а случаи Исаева и Авагяна оказались «очень примечательными».

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«Исаев «отличился» солидным оборотом ставок, а именно более 7 млн руб. за два года. Чаще всего он ставил на игры ночных лиг, процент выигрыша на них был намного выше среднего», — сказал Стукалов.

По словам главы комитета, Авагян сделал более 10 ставок на матч своей команды, а у арбитра Булая ставочный оборот превысил 5 млн руб. Оба отказались сотрудничать с РФС.

Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно участвовать в футбольных тотализаторах и азартных играх.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) букмекеры
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