Отстраненному за ставки игроку «Ньюкасла» предъявили 50 новых обвинений
Федерация футбола Англии (FA) предъявила итальянскому полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали обвинения в неправомерном поведении из-за предполагаемых нарушений правил о ставках. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
The Guardian пишет, что речь идет более чем о 50 нарушениях, совершенных в период с 12 августа по 12 октября 2023 года.
В клубе заявили, что поддерживают игрока. Тонали должен ответить на обвинения FA до 5 апреля.
26 октября Итальянская федерация футбола (FIGC) дисквалифицировала Тонали на десять месяцев с условием восьмимесячной программы реабилитации от игровой зависимости. Эту санкцию ФИФА позднее распространила на все лиги.
В прошлом году несколько итальянских футболистов оказались в центре скандала из-за ставок, которые профессиональным игрокам в этой стране делать запрещено.
Тонали признался, что делал ставки на матчи, в том числе на те, в которых он выступал за «Милан».
Тонали 23 года, он провел 15 матчей за сборную Италии. Летом он стал игроком «Ньюкасла», перейдя из «Милана» за рекордную сумму для итальянских игроков — €64 млн.
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