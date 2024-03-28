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Отстраненному за ставки игроку «Ньюкасла» предъявили 50 новых обвинений

Отстраненного за ставки игрока «Ньюкасла» обвинили в 50 нарушениях в Англии
Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали в октябре был дисквалифицирован на десять месяцев в Италии за ставки. Теперь вопросы к нему возникли у английской федерации по поводу ставок во время выступления в АПЛ
Сандро Тонали
Сандро Тонали (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Федерация футбола Англии (FA) предъявила итальянскому полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали обвинения в неправомерном поведении из-за предполагаемых нарушений правил о ставках. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

The Guardian пишет, что речь идет более чем о 50 нарушениях, совершенных в период с 12 августа по 12 октября 2023 года.

В клубе заявили, что поддерживают игрока. Тонали должен ответить на обвинения FA до 5 апреля.

26 октября Итальянская федерация футбола (FIGC) дисквалифицировала Тонали на десять месяцев с условием восьмимесячной программы реабилитации от игровой зависимости. Эту санкцию ФИФА позднее распространила на все лиги.

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Фото:Michael Regan/Getty Images

В прошлом году несколько итальянских футболистов оказались в центре скандала из-за ставок, которые профессиональным игрокам в этой стране делать запрещено.

Тонали признался, что делал ставки на матчи, в том числе на те, в которых он выступал за «Милан».

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Тонали 23 года, он провел 15 матчей за сборную Италии. Летом он стал игроком «Ньюкасла», перейдя из «Милана» за рекордную сумму для итальянских игроков — €64 млн.

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Анна Сатдинова
Футбол букмекеры Италия Англия Ньюкасл
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