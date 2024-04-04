В ФНЛ отреагировали на задержание гендиректора титульного спонсора

ФНЛ: задержание гендиректора «Мелбет» не должно повлиять на спонсорский контракт

Гендиректора «Мелбет» в четверг задержали силовики по подозрению в мошенничестве. В ФНЛ, титульным партнером которой является букмекер, сообщили «РБК Спорт», что арест Ляпустина не должен повлиять на соглашение

Партнерство ФНЛ с титульным спонсором, букмекерской компанией «Мелбет», гендиректора которой Игоря Ляпустина задержали по подозрению в мошенничестве, продолжается согласно имеющимся договоренностям. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе ФНЛ.

В четверг источники РБК сообщили, что Ляпустина задержали по подозрению в мошенничестве и следствие ходатайствовало о его аресте.

«Футбольная национальная лига следит за событиями и надеется, что любые ситуации, связанные с сотрудниками букмекерской конторы «Мелбет», не повлияют на партнерские отношения между лигой и компанией — титульным партнером», — сказали в лиге.

ФНЛ отвечает за проведение соревнований в Первой и Второй лиге (соответственно второй и третий дивизионы российского футбола).

«Мелбет» в 2023 году занимала девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, составленном аналитической группой «РБК Исследования рынков».