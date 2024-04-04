В ФНЛ отреагировали на задержание гендиректора титульного спонсора
Партнерство ФНЛ с титульным спонсором, букмекерской компанией «Мелбет», гендиректора которой Игоря Ляпустина задержали по подозрению в мошенничестве, продолжается согласно имеющимся договоренностям. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе ФНЛ.
В четверг источники РБК сообщили, что Ляпустина задержали по подозрению в мошенничестве и следствие ходатайствовало о его аресте.
«Футбольная национальная лига следит за событиями и надеется, что любые ситуации, связанные с сотрудниками букмекерской конторы «Мелбет», не повлияют на партнерские отношения между лигой и компанией — титульным партнером», — сказали в лиге.
ФНЛ отвечает за проведение соревнований в Первой и Второй лиге (соответственно второй и третий дивизионы российского футбола).
«Мелбет» в 2023 году занимала девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, составленном аналитической группой «РБК Исследования рынков».
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России
Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.
В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД
Курс евро превысил 100 рублей
В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой
Два беспилотника сбиты над Тульской областью
В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать
Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?