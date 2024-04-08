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«Оренбург» забил два гола за две минуты и разгромил «Рубин»

«Оренбург» забил два гола за две минуты и с разгромным счетом победил «Рубин»
Матч в Оренбурге завершился со счетом 3:0, голы забили Дмитрий Воробьев, Данила Хотулев и Джимми Марин. Хозяева благодаря победе поднялись из зоны стыковых матчей
Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»
Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

Футболисты «Оренбурга» победили казанский «Рубин» в заключительном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Оренбурге завершилась со счетом 3:0.

Счет на 58-й минуте открыл Дмитрий Воробьев, на 88-й отличился Данила Хотулев, а менее чем через две минуты забил Джимми Марин. Еще по мячу у каждой команды не засчитали из-за офсайда.

Благодаря этой победе «Оренбург» покинул зону стыковых матчей и с 23 очками занял 12-е место. У «Рубина» 32 очка и вторая строчка.

«Оренбург» направит средства от продажи билетов пострадавшим от паводка
Спорт
Фото:Официальный сайт ФК «‎Оренбург» (fcorenburg.ru)

В 24-м туре «Оренбург» 14 апреля сыграет с «Пари НН», а «Рубин» — с «Крыльями Советов».

Ранее в понедельник «Оренбург» объявил, что направит вырученные от продажи билетов на матч средства на помощь пострадавшим от паводка. Мэр Оренбурга Сергей Салмин 8 апреля заявил, что в течение трех суток в городе ожидается «беспрецедентное наводнение».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Оренбург ФК Рубин Казань
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