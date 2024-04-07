Российский бегун занял 11-е место в Парижском марафоне
Двукратный чемпион России Степан Киселев показал 11-й результат в Парижском марафоне, уступив победителю Мулугете Уме из Эфиопии почти 9 минут.
Выступавший под российским флагом Киселев показал время 2 часа 14 минут 30 секунд.
Ума пробежал дистанцию за 2 часа 5 минут 33 секунды. Второе и третье места заняли кенийцы Титус Кипруто (отставание 15 секунд) и Элиша Ротич (+1.21) соответственно.
У женщин тройку призеров составили эфиопки Меставут Фикир (2:20.45) и Энат Тирусеу (+0.03), а также кенийка Вивиан Черуйот (+1.01).
Киселеву 37 лет, в 2017 и 2019 годах он стал чемпионом России по марафонскому бегу, а в 2018-м выиграл Московский марафон.
В октябре 2023 года Киселев заявился под российским флагом на Чикагский марафон и занял 20-е место.
«Если бы я в элитную группу заявлялся, то тогда, конечно, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Но я стартовал за элитой, <...>, выступал по слоту, который был предоставлен моему американскому клубу организаторами Чикагского марафона, но приехал за свои деньги», — рассказал бегун ТАСС.
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