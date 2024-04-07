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Российский бегун занял 11-е место в Парижском марафоне

Российский бегун Степан Киселев занял 11-е место в Парижском марафоне
Степан Киселев заявился на марафон как российский бегун и показал время 2 часа 14 минут 30 секунд
Степан Киселев
Степан Киселев (Фото: stepan_kiselev_run / Instagram (владелец сети Meta признана экстремистской и запрещена в России))

Двукратный чемпион России Степан Киселев показал 11-й результат в Парижском марафоне, уступив победителю Мулугете Уме из Эфиопии почти 9 минут.

Выступавший под российским флагом Киселев показал время 2 часа 14 минут 30 секунд.

Ума пробежал дистанцию за 2 часа 5 минут 33 секунды. Второе и третье места заняли кенийцы Титус Кипруто (отставание 15 секунд) и Элиша Ротич (+1.21) соответственно.

У женщин тройку призеров составили эфиопки Меставут Фикир (2:20.45) и Энат Тирусеу (+0.03), а также кенийка Вивиан Черуйот (+1.01).

Киселеву 37 лет, в 2017 и 2019 годах он стал чемпионом России по марафонскому бегу, а в 2018-м выиграл Московский марафон.

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В октябре 2023 года Киселев заявился под российским флагом на Чикагский марафон и занял 20-е место.

«Если бы я в элитную группу заявлялся, то тогда, конечно, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Но я стартовал за элитой, <...>, выступал по слоту, который был предоставлен моему американскому клубу организаторами Чикагского марафона, но приехал за свои деньги», — рассказал бегун ТАСС.

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Бегун Марафон легкая атлетика
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