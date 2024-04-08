В Омске арестовали делавшего закладки на пробежках кандидата в мастера спорта

В Омске арестовали делавшего закладки во время пробежек легкоатлета

В полиции сообщили, что 29-летний спортсмен имел спортивные награды и выступал в соцсетях за здоровый образ жизни, но сам участвовал в распространении синтетических наркотиков через закладки

Фото: Sergey Smirnov / Global Look Press

Кандидата в мастера спорта по легкой атлетике арестовали в Омске за распространение наркотиков, он делал закладки во время пробежек. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

У 29-летнего мужчины есть награды за спортивные достижения, а в социальных сетях он «активно выступал за здоровый образ жизни».

«По данным оперативников, омич <...> был участником преступной схемы по продаже запрещенных веществ через интернет-магазин. В его обязанности входило получение оптовых партий наркотика, фасовка и распространение их бесконтактным способом», — сообщили в полиции.

Спортсмена задержали во время пробежки при силовой поддержке бойцов СОБРа, при нем обнаружили три свертка с производным N-метилэфедрона. В квартире бегуна в коробке из-под обуви нашли еще 436 граммов наркосинтетики, весы и упаковочный материал.

Против задержанного возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 — ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК России, наказание вплоть до пожизненного заключения).

Куйбышевский райсуд Омска отправил задержанного под арест.