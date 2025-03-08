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ЦСКА вырвал победу у «Химок» в матче РПЛ, забив на 93-й минуте

Победу армейцам принес гол защитника Виллиана Роши
Фото: телеграм-канал ФК «Химки»
Фото: телеграм-канал ФК «Химки»

Футболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Виллиан Роша (90+3).

ЦСКА набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 19 очками расположились на 12-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 16 марта в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», «Химки» днем ранее примут грозненский «Ахмат».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Химки
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