ЦСКА вырвал победу у «Химок» в матче РПЛ, забив на 93-й минуте

Победу армейцам принес гол защитника Виллиана Роши

Фото: телеграм-канал ФК «Химки»

Футболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Виллиан Роша (90+3).

ЦСКА набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 19 очками расположились на 12-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 16 марта в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», «Химки» днем ранее примут грозненский «Ахмат».