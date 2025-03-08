 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Вяльбе назвала некорректным сравнение ее рекорда и достижения Клебо на ЧМ

Норвежец на чемпионате мира в Тронхейме стал победителем во всех шести дисциплинах. Вяльбе, которая на ЧМ-1997 выиграла пять гонок из пяти возможных, заявила, что Клебо «пишет свою историю, а она свою уже написала»
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не считает корректным сравнение ее рекорда по золотым медалям на одном чемпионате мира с достижением норвежца Йоханесса Клебо. Об этом он заявила ТАСС.

Вяльбе в 1997 году выиграла на чемпионате мира пять гонок из пяти возможных. Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, 8 марта победил в марафоне на 50 км, выиграв все шесть гонок на ЧМ-2025 в Тронхейме.

«Думаю, это не совсем корректно — говорить о том, побил Клебо мой рекорд или не побил. Он мужчина, я женщина, он пишет свою историю, а я свою написала, когда бегала на чемпионате, где было пять видов программы. Сейчас их стало шесть», — сказала Вяльбе.

Клебо побил рекорд Вяльбе, завоевав шесть золотых медалей на одном ЧМ
Спорт
Йоханнес Клебо

Вяльбе считает Клебо великим спортсменом. «Это однозначно, это не обсуждается. С нашими ли спортсменами он бы выступал, нет — все, он чемпион мира, и дальше уже в протоколе ничего не пишется», — добавила глава ФЛГР.

Российские лыжники сейчас отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS). Вяльбе уверена, что Клебо не выиграл бы все золотые медали ЧМ при участии россиян. «Уверена, что если бы российская сборная была там, то мы бы 100% какие-то медали золотые у него забрали. Но что об этом говорить? <...> Он не виноват в том, что российскую сборную не допускают», — заключила Вяльбе.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Елена Вяльбе Йоханнес Клебо
Материалы по теме
Губерниев обвинил Вяльбе во вранье про срезанную на шоу-гонке дистанцию
Спорт
Вяльбе рассказала о зависти иностранных коллег к российским соревнованиям
Спорт
Вяльбе заявила, что санкции Канады подтверждают ее патриотизм
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Противники новых властей Сирии укрылись на российской военной базеПолитика, 18:24
В Москве побит температурный рекорд для 8 мартаГород, 17:53
Жена Петросяна рассказала о состоянии попавшего в больницу юмористаОбщество, 17:42
«Манчестер Сити» впервые за 16 лет проиграл «Ноттингем Форест»Спорт, 17:40
WP узнала об опасениях санкций в Киеве после ссоры Зеленского с ТрампомПолитика, 17:31
Семак рассказал, что Вендела обзывали «макакой» перед его удалениемСпорт, 17:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский раскрыл состав делегации Украины на встрече с СШАПолитика, 17:21
Вяльбе назвала некорректным сравнение ее рекорда и достижения Клебо на ЧМСпорт, 17:17
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Fox узнал, что США могут скоро возобновить передачу разведданных УкраинеПолитика, 17:09
Бах призвал федерации изучить возможность допуска россиян на ОлимпиадуСпорт, 17:01
Минюст США начал расследование из-за скачка цен на яйцаОбщество, 17:00
Politico назвала возможного лидера в Америке, который «утешит» ЕвропуПолитика, 16:43