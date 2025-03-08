Вяльбе назвала некорректным сравнение ее рекорда и достижения Клебо на ЧМ

Норвежец на чемпионате мира в Тронхейме стал победителем во всех шести дисциплинах. Вяльбе, которая на ЧМ-1997 выиграла пять гонок из пяти возможных, заявила, что Клебо «пишет свою историю, а она свою уже написала»

Елена Вяльбе (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не считает корректным сравнение ее рекорда по золотым медалям на одном чемпионате мира с достижением норвежца Йоханесса Клебо. Об этом он заявила ТАСС.

Вяльбе в 1997 году выиграла на чемпионате мира пять гонок из пяти возможных. Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, 8 марта победил в марафоне на 50 км, выиграв все шесть гонок на ЧМ-2025 в Тронхейме.

«Думаю, это не совсем корректно — говорить о том, побил Клебо мой рекорд или не побил. Он мужчина, я женщина, он пишет свою историю, а я свою написала, когда бегала на чемпионате, где было пять видов программы. Сейчас их стало шесть», — сказала Вяльбе.

Вяльбе считает Клебо великим спортсменом. «Это однозначно, это не обсуждается. С нашими ли спортсменами он бы выступал, нет — все, он чемпион мира, и дальше уже в протоколе ничего не пишется», — добавила глава ФЛГР.

Российские лыжники сейчас отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS). Вяльбе уверена, что Клебо не выиграл бы все золотые медали ЧМ при участии россиян. «Уверена, что если бы российская сборная была там, то мы бы 100% какие-то медали золотые у него забрали. Но что об этом говорить? <...> Он не виноват в том, что российскую сборную не допускают», — заключила Вяльбе.