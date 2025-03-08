Клебо побил рекорд Вяльбе, завоевав шесть золотых медалей на одном ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион 8 марта выиграл в Тронхейме марафон. Ранее он победил в личном и командном спринте, скиатлоне, гонке на 10 км свободным стилем и эстафете. У Вяльбе было пять побед в пяти гонках на ЧМ-1997

Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо завоевал золото в марафоне на дистанции 50 км свободным стилем на домашнем чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Тронхейме.

Клебо показал результат 1 час 57 минут 47,1 секунды

Второе место занял швед Вильям Порома (отставание 2,1 секунды), третьим стал норвежец Симен Крюгер (+8,5).

Ранее в Тронхейме 28-летний Клебо завоевал пять золотых медалей в пяти гонках (личный и командный спринт, скиатлон, 10 км свободным стилем и эстафета). Таким образом, норвежец побил рекорд россиянки Елены Вяльбе. Трехкратная олимпийская чемпионка, которая сейчас является главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), в 1997 году выиграла на чемпионате мира пять гонок из пяти возможных. Тот турнир тоже проводился в Тронхейме.

На счету Клебо рекордные для мужских лыж 15 золотых медалей на чемпионатах мира. Абсолютной рекордсменкой по победам на ЧМ является норвежка Марит Бьорген (18).

Также Клебо повторил рекорд соотечественника Петтера Нортуга по победам в личных гонках на ЧМ (7) и побил рекорд другого норвежца Бьорна Дели по общему количеству медалей (18). Абсолютной рекордсменкой по этим показателям также является Бьорген (12 и 26).

В женских соревнованиях в Тронхейме шведские лыжницы выиграли уже пять гонок из пяти, три золота у Эббы Андерссон. Марафон пройдет 9 марта.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).