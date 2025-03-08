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Большунов завоевал третье золото на ЧР, победив в командном спринте

Лыжники Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион и Савелий Коростелев, представляющие Татарстан, опередили Андрея Парфенова и Андрея Краснова, а также Сергея Забалуева и Сергея Ардашева
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и Савелий Коростелев выиграли командный спринт на чемпионате России, который проходит в Казани.

Представляющие Татарстан лыжники показали в финале результат 15 минут 23,4 секунды.

Второе место заняли Андрей Парфенов и Андрей Краснов (Санкт-Петербург; отставание 0,5 секунды). Третьими стали Сергей Забалуев и Сергей Ардашев (Татарстан; +1,2).

Ранее в Казани Большунов победил в скиатлоне и в гонке на 10 км, стал вторым в смешанной эстафете в составе сборной Татарстана, а в личном спринте выбыл в 1/2 финала. 28-летний Большунов до чемпионата страны на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку в Кубке России.

У женщин в командном спринте победили Наталья Терентьева и Дарья Непряева (Татарстан), вторыми стали Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина (Тюменская область), замкнули тройку призеров белоруски Анна Мачехина и Анна Королева.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Наталья Терентьева (Непряева) Савелий Коростелев
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