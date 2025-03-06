Большунов выиграл гонку на 10 км на чемпионате России, Устюгов — четвертый

Большунов выиграл гонку на 10 км на чемпионате России в Казани

Тройку призеров составили Александр Большунов, Савелий Коростелев и Артем Мальцев. После гонки Большунов заявил, что хочет попасть на Олимпиаду, а готовиться и бегать только ради всероссийских соревнований не готов

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Казани.

Большунов преодолел дистанцию за 21 минуту 18,7 секунды. Он на 6,5 секунды опередил Савелия Коростелева и на 17,4 секунды — Артема Мальцева.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов показал четвертое время (+22,1).

Это второе золото в Казани для Большунова, 1 марта он выиграл скиатлон.

После гонки Большунов на вопрос о возможном допуске к международным стартам заявил в эфире «Матч ТВ», что это будет мотивировать его двигаться вперед.

«Если не будет Олимпиады, для чего готовиться и бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо. Нужны мировые старты, и тренироваться для того, чтобы быть лучшим в мире», — сказал лыжник.