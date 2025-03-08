Фанаты требовали отдать шайбу Овечкину в конце матча с «Детройтом». Видео
Фанаты «Вашингтон Кэпиталз» требовали от игроков своей команды отдать передачу российскому форварду Александру Овечкину в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз».
«Вашингтон» победил в этой встрече со счетом 5:2. В концовке третьего «Кэпиталз» получили большинство, по ходу которого болельщики скандировали «Ови, Ови!», желая увидеть заброшенную шайбу в исполнении Овечкина.
Но в итоге этого не произошло, 39-летний Овечкин так и остался без набранных очков в матче.
На счету у Овечкина по-прежнему 885 шайб, как было до игры с «Детройтом». Рекорд Уэйна Гретцки по голам — 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину остается девять шайб, чтобы достичь рекорда, и десять, чтобы превзойти его.
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