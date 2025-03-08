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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин не смог сократить отрыв от рекорда Гретцки до восьми шайб

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Овечкин и рекорд Гретцки
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не приблизился к тому, чтобы побить рекорд Гретцки, поскольку в матче против «Детройта» не отметился ни одним голом
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уэнгз» не отметился ни одним голом и не смог сократить отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам за карьеру как минимум до восьми шайб.

На счету у Овечкина по-прежнему 885 шайб, как было до игры с «Детройтом». Рекорд Гретцки по голам — 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину остается девять шайб, чтобы достичь рекорда, и десять, чтобы превзойти его.

«Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном» и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

Гретцки, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, завершил карьеру в 1999 году. Ему принадлежат главные рекорды результативности в НХЛ — по голам, передачам (1963) и очкам (2857).

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин россияне в НХЛ Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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