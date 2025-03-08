Овечкин не смог сократить отрыв от рекорда Гретцки до восьми шайб
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уэнгз» не отметился ни одним голом и не смог сократить отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам за карьеру как минимум до восьми шайб.
На счету у Овечкина по-прежнему 885 шайб, как было до игры с «Детройтом». Рекорд Гретцки по голам — 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину остается девять шайб, чтобы достичь рекорда, и десять, чтобы превзойти его.
«Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2.
Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном» и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.
Гретцки, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, завершил карьеру в 1999 году. Ему принадлежат главные рекорды результативности в НХЛ — по голам, передачам (1963) и очкам (2857).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».