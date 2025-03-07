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«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили Алексей Батраков и Максим Самородов
Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»
Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1 в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев отличился Алексей Батраков (16-я минута). У гостей гол забил Максим Самородов (40).

«Локомотив» набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 17 очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 15 марта примет московское «Динамо», «Ахмат» в тот же день в гостях сыграет с подмосковными «Химками».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Ахмат
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