Серохвостов и Сливко выиграли пасьют в финале Кубка России по биатлону

Даниил Серохвостов одержал победу с одним промахом, а Виктория Сливко опередила ближайшую преследовательницу почти на минуту. Накануне они также выиграли спринтерские гонки

Даниил Серохвостов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Даниил Серохвостов выиграл гонку преследования в финале Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте.

Дистанцию в 12,5 км он преодолел за 34 минуты 29,6 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Карим Халили (отставание 25,2 секунды; один промах), третьим стал Кирилл Бажин (+44,2; 1).

Женскую гонку преследования на 10 км с большим преимуществом выиграла Виктория Сливко (30.17,0; 0). Второй стала Ирина Казакевич (+57,2; 2), третьей — Анастасия Халили (+1.58,1; 2).

Накануне Серохвостов и Сливко стали победителями спринтерских гонок.

Россияне и белорусы с 2022 года не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) из-за отстранения.