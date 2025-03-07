Серохвостов и Сливко выиграли спринт в финале Кубка России по биатлону

Даниил Серохвостов одержал победу даже с двумя промахами, а Виктория Сливко опередила ближайшую преследовательницу более чем на 30 секунд

Даниил Серохвостов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Даниил Серохвостов выиграл спринт в финале Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте.

Дистанцию в 10 км он преодолел за 23 минуты 52 секунды, совершив два промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял Ильназ Мухамедзянов (отставание 6,0 секунды; без промахов), третьим стал Иван Колотов (+6,1; 0).

Женский спринт на 7,5 км с большим преимуществом выиграла Виктория Сливко (22.08,4; 0). Второй стала Ирина Казакевич (+36,3; 1), третьей — Екатерина Мошкова (+1.02,8; 0).

Россияне и белорусы с 2022 года не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) из-за отстранения.