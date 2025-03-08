Батыргазиев дважды побывал в нокдауне, но защитил временный чемпионский пояс WBA

Россиянин дважды побывал в нокдауне, но защитил чемпионский титул WBA

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев победил в Москве аргентинца Нери Ромеро единогласным решением судей

Альберт Батыргазиев (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Чемпион Олимпиады в Токио россиянин Альберт Батыргазиев защитил титул временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе (до 58,9 кг).

На турнире IBA Champions Night в Москве Батыргазиев победил аргентинца Нери Ромеро единогласным решением судей — 115:109, 116:108, 114:110.

При этом Батыргазиев в третьем раунде дважды побывал в нокдауне.

26-летний Батыргазиев выиграл 12-й бой подряд на профессиональном ринге. Он впервые защитил свой титул, который завоевал в июне 2024 года благодаря победе над ирландцем Джоно Кэрроллом.

На счету 36-летнего Ромеро теперь 18 побед и одно поражение.