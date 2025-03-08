 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянин дважды побывал в нокдауне, но защитил чемпионский титул WBA

Батыргазиев дважды побывал в нокдауне, но защитил временный чемпионский пояс WBA
Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев победил в Москве аргентинца Нери Ромеро единогласным решением судей
Альберт Батыргазиев
Альберт Батыргазиев (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Чемпион Олимпиады в Токио россиянин Альберт Батыргазиев защитил титул временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе (до 58,9 кг).

На турнире IBA Champions Night в Москве Батыргазиев победил аргентинца Нери Ромеро единогласным решением судей — 115:109, 116:108, 114:110.

При этом Батыргазиев в третьем раунде дважды побывал в нокдауне.

26-летний Батыргазиев выиграл 12-й бой подряд на профессиональном ринге. Он впервые защитил свой титул, который завоевал в июне 2024 года благодаря победе над ирландцем Джоно Кэрроллом.

На счету 36-летнего Ромеро теперь 18 побед и одно поражение.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Альберт Батыргазиев
Материалы по теме
UFC пришел в бокс. Как арабские шейхи спасли бокс
Спорт
Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев проведет последний бой
Спорт
«РИА Новости» узнало, что у боксера в спа-салоне нашли белый порошок
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
В Аргентине из-за наводнения погибли 10 человекОбщество, 10:52
Йокич установил уникальное достижение в НБАСпорт, 10:41
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Тренер Шары Буллета допустил, что Анкалаев победит Перейру нокаутомСпорт, 10:31
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:29
Россиянин дважды побывал в нокдауне, но защитил чемпионский титул WBAСпорт, 10:21
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 10:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в США потребовал от Китая $24 млрд из-за распространения COVIDПолитика, 10:05
Лучшие детские банковские карты 2025 года: топ-10 предложенийИнвестиции, 10:01
Почему «Зеленые» и их инициативы переживают в Европе кризис. ИнфографикаПолитика, 10:01
В Армении произошло землетрясениеОбщество, 09:52
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
В Туркменистане заявили о готовности поставлять газ европейским странамПолитика, 09:34
Звезды ММА оценили шансы россиянина против одного из лучших бойцов UFCСпорт, 09:30